Drammatico incidente: l’auto si infilza nel guardrail, muore a 20 anni

Un drammatico incidente è avvenuto questa notte, intorno alle 2 a Cinisello Balsamo. Una vittima: una ragazza di 20 anni che viaggiava sul sedile del passeggero di un auto guidata da un giovane di 26 anni che non ha riportato ferite gravi. La vettura, per motivi ancora da chiarire, sarebbe sbandata e avrebbe colpito il guardrail.

Drammatico incidente: l’auto si infilza nel guardrail

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 2 tra domenica 10 e lunedì 11 novembre in viale Fulvio Testi all’angolo con via Ferri a Cinisello Balsamo, popoloso comune di Milano. Il guidatore, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro il guardrail. L’automobile si è infilzata nelle lamiere. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli equipaggi del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva