Musica in lutto, addio alla sorella del leggendario cantante

Il mondo della musica internazionale è in lutto per la scomparsa improvvisa della sorella del leggendario cantante. La donna è morta lunedì 4 novembre 2024 all’età di 64 anni. A confermare la notizia è stato suo figlio. Anche il cugino della 64enne ha condiviso su Facebook un messaggio dedicato a lei. (Continua a leggere dopo le foto)

È morta Tyka Nelson, la sorella di Prince aveva 64 anni

Tyka Nelson, sorella del leggendario cantautore e musicista Prince, come riportato da Fanpage, è scomparsa all’età di 64 anni lunedì 4 novembre 2024. La notizia è stata confermata dal figlio President Nelson al The Star Tribune, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte. Anche suo cugino Charles “Chazz” Smith ha condiviso su Facebook un messaggio dedicato a lei: “La nostra famiglia è profondamente addolorata nel condividere la notizia della scomparsa di Tyka questa mattina”. Una notizia imporvvisa che ha sconvolto il mondo della musica e tutti coloro che conoscevano la donna e il suo celebre fratello.

