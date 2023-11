Televisione in lutto, se ne va un grande: la triste notizia poco fa

Il mondo delle serie televisive sta attraversando un periodo davvero molto difficile. Pochi giorni fa si è diffusa la notizia della scomparsa improvvisa a soli 54 anni dell’attore Matthew Perry, il quale aveva prestato volto e voce a Chandler, uno dei protagonisti della popolarissima sitcom degli anni ’90 Friends. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua vasca da bagno per cause ancora da accertare. Ora è morto un altro grande protagoniste del mondo delle serie tv, ovvero il papà della famosissima Signora in Giallo. A rivelare la triste notizia è stato il nipote in una dichiarazione all’Hollywood Reporter, aprendo un varco di nostalgia nel cuore dei fan di uno dei più amati gialli televisivi. (Continua a leggere dopo la foto)

Addio a Peter S. Fischer, il creatore de “La Signora in Giallo”

Peter Steven Fischer, celebre per essere stato uno dei tre artefici dietro al successo della serie cult La Signora in Giallo, si è spento lunedì scorso all’età di 88 anni, nella tranquillità di una casa di cura a Pacific Grove, California. A rivelare la triste notizia è stato il nipote Jake McElrath in una dichiarazione all’Hollywood Reporter, aprendo un varco di nostalgia nel cuore dei fan di uno dei più amati gialli televisivi. Con una carriera da sceneggiatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del giallo televisivo, tra cui le serie iconiche Colombo ed Ellery Queen, Fischer ha trasformato il piccolo schermo con storie di ingegno e mistero. La sua visione si concretizzò nell’immortale La Signora in Giallo, serie proposta alla CBS nel 1984, ispirata dalle penne di Agatha Christie e dai modi di Miss Marple. Fischer non solo ideò il personaggio ma diede vita al pilota della serie, L’omicidio di Sherlock Holmes, segnando l’inizio di un’avventura televisiva che avrebbe tenuto incollati milioni di telespettatori fino al 1996. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla serie

La Signora in Giallo (Murder, She Wrote) è una serie televisiva statunitense di genere investigativo, ideata da Peter S. Fischer, Richard Levinson, William Link. La serie, che vede Angela Lansbury nel ruolo della scrittrice e detective dilettante Jessica B. Fletcher, andò in onda settimanalmente sulla CBS dal 1984 al 1996, e continuò con diversi film per la televisione fino al 2003. La serie fu nominata più volte nella categoria Miglior serie drammatica, totalizzando due premi ai Golden Globe su sei candidature, ma nessuna vittoria agli Emmy Award, nonostante due candidature. Angela Lansbury fu candidata ad un totale di dieci Golden Globe e dodici Emmy Award per la sua interpretazione ne La signora in giallo, detenendo per molti anni il record per il maggior numero di nomination nelle categorie Miglior attrice Golden Globe e Migliore serie drammatica Emmy Award. Le scene ambientate a Cabot Cove (cittadina fittizia del Maine) sono state girate nella cittadina di Mendocino, in California, dove è ancora presente l’imponente casa vittoriana di Jessica. Dopo la conclusione della serie, nel 1996, vennero girati quattro film TV, messi in onda fra il 1997 e il 2003. La serie rivive successivamente nella serie di romanzi scritti da Donald Bain e nel gioco per PC distribuito nel 2009 dalla Legacy Interactive.