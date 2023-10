Mondo del cinema in lutto, è stato trovato senza vita: addio al famoso attore

Il mondo del cinema colpito da un gravissimo lutto: il famosissimo attore è stato trovato senza vita. Aveva appena 54 anni ed era un’artista amatissimo dal pubblico. Il suo corpo, come riportano alcune fonti, sarebbe stato trovato nella jacuzzi. Al momento le cause della morte sono ancora sconosciute, ma è probabile che l’attore sia annegato. Nella casa è non è stata trovata alcun tipo di droga. (Continua…)

Lutto nel mondo del cinema

Grave lutto nel mondo del cinema: il famosissimo attore, di appena 54 anni, è morto. Il suo corpo sarebbe stato trovato nella sua abitazione nella jacuzzi. È probabile che l’attore sia annegato. Stando alle prime indiscrezioni che circolano sul web, l’uomo avrebbe fatto attività fisica poco prima di morire. Rientrato a casa, avrebbe mandato il suo assistente a fare delle commissioni. Quando costui è tornato, ha trovato il corpo dell’attore esamine. Ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ormai non c’era più nulla da fare. (Continua…)

Matthew Perry morto

È morto all’età di 54 anni il famosissimo attore Matthew Perry. L’uomo sarebbe deceduto all’interno della sua abitazione a Los Angeles mentre si trovava nella jacuzzi. L’uomo, infatti, era tornato dopo circa due ore di attività fisica, aveva mandato il suo assistente a svolgere delle commissioni e si stava rilassando nella sua jacuzzi. È probabile che abbia accusato un malore e sia morto annegato. Nella sua abitazione non è stata trovata alcun tipo di droga. Matthew Perry era un’artista molto amato dal pubblico. Oggi tutti piangono la sua triste e prematura scomparsa. (Continua…)

Chi era

Matthew Perry è un famoso attore, noto principalmente per aver interpretato Chandler Bing in “Friends“. Matthew, però, ha preso parte anche alla prima stagione di “Beverly Hills 90210”, a “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” ed ha partecipato a tre puntate della quinta stagione di “Ally McBeal”. Dopo la fine di “Friends”, Perry ha vestito anche i panni di regista in un episodio di “Scrubs – Medici ai primi ferri”. Una delle sue ultime apparizioni è stata nel 2009 con “17 Again – Ritorno al liceo”, in cui recita accanto a Zac Efron.