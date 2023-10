Home » Tv italiana in lutto: addio per sempre all’amata attrice

Lutto nel mondo della televisione italiana: la famosa attrice si è spenta all’età di 85 anni. I funerali si terranno domani, lunedì 23 ottobre 2023, alle ore 11 presso la chiesa Madonna del Ponte, in via del Santuario a Narni Scalo. Il mondo della televisione ha accolto con estrema tristezza la notizia annunciata nelle ultime ore. Nessuno si sarebbe aspettato la morte della famosa attrice. (Continua…)

Lutto nel mondo della televisione

La televisione italiana è stata colpita da un triste lutto: è morta un’attrice molto famosa. Aveva 85 anni ed è stata protagonista in televisione di alcune serie televisive molto famose. Da tempo aveva deciso di vivere a Narni, comune in provincia di Terni, in Umbria. Lì insieme a lei viveva anche la figlia. L’attrice si era ritirata da tempo dalle scene, ma le sue ultime interpretazioni sono state tra le più famose della sua carriera. (Continua…)

Marzia Ubaldi morta

È morta all’età di 85 anni Marzia Ubaldi. La notizia è stata annunciata poco fa ed ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente dello spettacolo. L’attrice, infatti, era amata non solo dal pubblico, ma anche dai colleghi, che la stimavano sia come artista che come donna. Marzia viveva a Narni da qualche anno insieme alla figlia Emanuela. I funerali si terranno domani alle ore 11 presso la chiesa Madonna del Ponte, in via del Santuario, a Narni Scalo. Sarà l’ultimo saluto ad un’attrice che ha scritto un piccolo pezzo di storia della televisione italiana. (Continua…)

Chi era

Marzi Ubaldi è stata un’attrice e doppiatrice. Ha iniziato la sua carriera negli anni sessanta come attrice teatrale al Piccolo Teatro di Milano. In seguito ha esordito anche in televisione e al cinema, vestendo anche i panni di doppiatrice. Negli stessi anni ha avuto anche una breve carriera come cantante, incidendo la prima versione de “La ballata dell’amore cieco”, scritta per lei da Fabrizio De André. Come doppiatrice, invece, ha dato voce a molte attrici straniere famose, come Judi Dench, Anne Bancroft, Vanessa Redgrave, Jeanne Moreau e molte altre ancora. In televisione ha partecipato a numerose serie televisive, tra cui ricordiamo sicuramente “Incantesimo”, “Elisa di Rivombrosa”, “I Cesaroni” e “Suburra”.