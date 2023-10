Home » Mondo dello spettacolo in lutto: il famoso è morto nel conflitto in Israele

Lutto nel mondo dello spettacolo: la persona è scomparsa durante il conflitto di Israele. È stato ucciso dagli attacchi terroristici che in questi giorni Hamas ha sferrato contro Israele. “Molte persone sono ancora sconvolte da questo terribile attacco terroristico di Hamas. Molti di noi probabilmente hanno perso amici e familiari. Una delle vittime stava lavorando con noi“, si legge nell’annuncio. (Continua…)

Mondo dello spettacolo in lutto

Tra i morti del conflitto di Israele c’è anche un membro del mondo dello spettacolo. Si trovava in Israele perchè stava lavorando ad una nuova serie televisiva di Netflix. Purtroppo è stato ucciso negli attacchi terroristici sferrati in questi giorni da Hamas. La notizia è stata annunciata dal co-Ceo di Netflix, Ted Sarandos, che ha dichiarato: “Molte persone sono ancora sconvolte da questo terribile attacco terroristico di Hamas. Molti di noi probabilmente hanno perso amici e familiari. Una delle vittime stava lavorando con noi. Vogliamo solo dire che i nostri cuori sono rivolti a lui, alla sua famiglia e a chiunque altro abbia perso qualcuno in Israele“. (Continua…)

Lior Waitzman morto nel conflitto di Israele

È Lior Waitzman il membro del mondo dello spettacolo morto durante il conflitto di Israele. È stato ucciso in uno degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. La notizia è stata annunciata da Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix. Lior stava lavorando per la serie “Fauda” di Netflix e “Tehran” di Apple TV+. La notizia della sua morte ha scosso letteralmente il mondo dello spettacolo. Il mondo intero piange le centinaia di vittime causate in questi giorni dal conflitto tra Israele e Palestina. Tra loro c’è anche Lior Waitzman. (Continua…)

Lior Waitzman, chi era

Lior Waitzman era un montatore del suono e attualmente stava lavorando per Netflix per la serie “Fauda” e “Teheran” per Apple TV+. Aveva solo 32 anni ma poteva già contare su un curriculum stellare. A Deadline, il co-creatore della serie “Teheran”, Daniel Syrkin, l’ha descritto come un “ragazzo davvero dolce”. È morto in uno degli attacchi terroristici sferrati da Hamas nei confronti di Israele. È una delle centinaia di vittime del conflitto tra Israele e Palestina.