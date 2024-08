Cresciuta in una famiglia di sportivi, Tania Cagnotto ha respirato fin da piccola l’aria delle piscine. Il padre Giorgio, con le sue medaglie olimpiche e mondiali, ha rappresentato una fonte di ispirazione costante. Non sorprende quindi che Tania abbia iniziato a tuffarsi in acqua già da giovanissima.

Una famiglia sportiva

Tania Cagnotto è una delle atlete più celebri nella storia degli sport acquatici italiani. Nata il 15 maggio 1985 a Bolzano, Tania è figlia d’arte: suo padre Giorgio è stato un grande tuffatore degli anni ’70 e ’80, mentre sua madre, Carmen Casteiner, è stata una nuotatrice sincronizzata. La sua carriera è stata segnata da una lunga serie di successi a livello europeo e mondiale, culminati con la medaglia olimpica, che ha coronato una carriera già eccezionale.

Tania Cagnotto ha fatto il suo debutto internazionale all’età di 14 anni, partecipando ai Campionati Europei di Istanbul nel 1999. Già in giovane età ha subito mostrato di essere competitiva a livello internazionale, raggiungendo buoni piazzamenti e acquisendo un’importante esperienza.

I Campionati Europei hanno rappresentato una tappa fondamentale nella carriera di Tania. Nel corso degli anni, ha partecipato a numerose edizioni, accumulando un impressionante numero di medaglie. In particolare, gli Europei di Budapest del 2006 e del 2010 hanno segnato alcuni dei suoi successi più memorabili, con Tania che ha conquistato l'oro sia nel trampolino da 1 metro che in quello da 3 metri.

Anche ai Campionati Mondiali, Tania ha saputo farsi valere. Il suo primo grande successo è arrivato nel 2005 a Montreal, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nel trampolino da 3 metri. Questo risultato ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, consolidando la sua posizione tra le migliori tuffatrici al mondo. Successivamente, ai Mondiali di Roma del 2009, ha ottenuto un’altra medaglia di bronzo nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè.

L'amicizia tra Tania Cagnotto e Francesca Dallapè è uno degli aspetti più affascinanti e toccanti della loro carriera nei tuffi. Non solo hanno formato una delle coppie più forti nella storia dei tuffi sincronizzati, ma hanno anche sviluppato un legame personale che ha contribuito al loro successo. Tania Cagnotto e Francesca Dallapè si sono incontrate per la prima volta nelle piscine italiane durante le competizioni giovanili. Entrambe dotate di un talento straordinario, hanno subito riconosciuto il potenziale l'una dell'altra.

The podium of 3m springboard with Tania Cagnotto, Elena Bertocchi and Francesca Dallapè, on April 4, 2014. (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto) (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto/Corbis via Getty Images)

Tuttavia, la loro vera amicizia è nata quando hanno iniziato a gareggiare insieme nei tuffi sincronizzati. La loro collaborazione ufficiale è iniziata nel 2009. Sin dal principio, è stato evidente che avevano una connessione speciale. La loro prima grande competizione insieme è stata i Campionati Mondiali di Roma 2009, dove hanno conquistato una medaglia di bronzo nel trampolino da 3 metri sincronizzato.

Le Olimpiadi

Ha fatto il suo debutto olimpico a Sydney nel 2000, a soli 15 anni. La giovane età e l’inesperienza non hanno però giocato brutti scherzi perché la tuffatrice ha mostrato coraggio e determinazione, gettando le basi per future partecipazioni più competitive. Le Olimpiadi di Pechino 2008 hanno rappresentato una grande delusione per Tania. Le alte aspettative però non hanno giovato all’atleta, solo quarta nel trampolino da 3 metri e quinta nel trampolino sincronizzato.

Quattro anni dopo, alle Olimpiadi di Londra 2012, Tania ha provato a riscattarsi. Ancora una volta, è arrivata vicina al podio, ma è stata battuta per pochi punti, terminando quarta nel trampolino da 3 metri individuale. Tuttavia, nel trampolino sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ha raggiunto una storica medaglia d'argento, la prima per l'Italia in questa disciplina.

Le Olimpiadi di Rio 2016 sono state il culmine della carriera di Tania Cagnotto. Desiderosa di conquistare una medaglia individuale, ha gareggiato con grande voglia di riscatto. Nel trampolino da 3 metri individuale ha finalmente conquistato la tanto agognata medaglia di bronzo, coronando una carriera di successo. Inoltre, nel trampolino sincronizzato, ha nuovamente raggiunto l’argento insieme a Francesca Dallapè, confermando la loro posizione tra le migliori coppie al mondo.

Durante la competizione, Tania e Francesca hanno eseguito una serie di tuffi altamente tecnici e difficili, mantenendo un alto livello di performance e riducendo al minimo gli errori. La loro esecuzione è stata costantemente premiata con punteggi elevati dai giudici.

Cosa fa oggi Tania Cagnotto?

Dopo il suo successo a Rio, Tania è stata accolta con numerosi riconoscimenti e celebrazioni in Italia. È stata premiata con onorificenze sportive e ha ricevuto l'omaggio della sua città natale, Bolzano, e delle istituzioni sportive italiane. Il suo successo è stato celebrato come un trionfo dello sport femminile italiano.

Italy’s Tania Cagnotto in action during the Women’s 3m Springboard Semi Final Round at the Aquatic Centre (Photo by EMPICS Sport – PA Images via Getty Images)

Dopo il ritiro dalle competizioni, Tania ha continuato a essere attiva nel mondo dello sport. Ha partecipato a vari programmi televisivi e iniziative di promozione dello sport, condividendo la sua esperienza e la sua passione con il pubblico. Inoltre, è diventata madre, trovando un nuovo equilibrio tra la vita familiare e le sue attività professionali. Nel 2016 dopo una lunga relazione si è sposata all’Isola d’Elba con Stefano Parolin, suo attuale marito.

La famiglia ha sempre giocato un ruolo centrale nella vita di Tania. I suoi genitori, Giorgio e Carmen, sono stati non solo una fonte di ispirazione, ma anche un sostegno costante. Tania ha sempre sottolineato l’importanza dei valori familiari e del supporto ricevuto dai suoi cari, che l’hanno aiutata a superare le sfide e a raggiungere i suoi obiettivi.

