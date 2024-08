L’eredità di Federica Pellegrini vive non solo attraverso i suoi successi in piscina, ma anche attraverso il suo impegno fuori dall’acqua. La “Divina” del nuoto italiano ha dimostrato che con il giusto atteggiamento e la giusta mentalità, tutto è possibile. La sua storia è un tributo al potere dello sport.

Inizio della carriera

Nata a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto 1988, Federica Pellegrini iniziò a nuotare a soli cinque anni e ben presto il suo potenziale emerse sotto gli occhi di tutti. La sua passione per l’acqua e il suo impegno costante la portarono a entrare in competizioni sempre più importanti fin da subito. Cresciuta in una famiglia unita, Federica ha sempre avuto il supporto dei suoi genitori, Cinzia e Roberto, e di suo fratello maggiore, Alessandro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – MARCH 30: Federica Pellegrini training at the Reggio Emilia pool on March 30, 2010 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Venturelli/Getty Images)

Federica si allenava presso il Centro Federale di Verona sotto la guida di vari allenatori di alto livello. I suoi sforzi furono ripagati quando, a soli 16 anni, vinse la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Il grande risultato la fece conoscere al grande pubblico e segnò l’inizio di una carriera costellata di trionfi.

Le medaglie alle Olimpiadi

La carriera di Federica Pellegrini è segnata da numerose medaglie olimpiche e titoli mondiali. Dopo l’argento di Atene 2004, la sua consacrazione arrivò alle Olimpiadi di Pechino 2008, dove vinse l’oro nei 200 metri stile libero, stabilendo anche un nuovo record mondiale. Questa vittoria la rese definitivamente come una delle migliori nuotatrici al mondo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BUDAPEST, HUNGARY – AUGUST 11: Frederica Pellegrini of Italy competes in the Women’s 800m Freestyle heats during the European Swimming Championships at the Hajos Alfred Swimming complex on August 11, 2010 in Budapest, Hungary. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Nel corso degli anni, Federica ha continuato a collezionare titoli e record. Ai Campionati Mondiali di Roma 2009, vinse due ori nei 200 e 400 metri stile libero, stabilendo record mondiali in entrambe le distanze. La sua capacità di mantenere alte prestazioni nel tempo e di competere ai massimi livelli per oltre un decennio è stata straordinaria.

Le Olimpiadi di Londra 2012 furono un momento difficile per Federica. Nonostante fosse tra le favorite, non riuscì a conquistare medaglie individuali, suscitando grande delusione. Tuttavia, la sua forza mentale e la determinazione la portarono a rimettersi in gioco e a prepararsi per le successive sfide. Alle Olimpiadi di Rio 2016, Federica arrivò quarta nei 200 metri stile libero, ma la sua prestazione fu comunque notevole, considerando la forte concorrenza e la sua longevità ai massimi livelli.

Federica nel mondo dello spettacolo

Dopo una carriera straordinaria, Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni internazionali nel 2021, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo. Questo annuncio ha segnato la fine di un’era per il nuoto italiano e mondiale, ma anche l’inizio di una nuova fase della sua vita.

La sua vita privata ha spesso attirato l’attenzione dei media, alimentando la curiosità dei fan su chi sia realmente la “Divina” fuori dalla piscina. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Federica ha anche intrapreso diverse attività extra-sportive, diventando una figura di rilievo nel mondo dello spettacolo e della moda. Ha partecipato a programmi televisivi, è stata testimonial di numerose campagne pubblicitarie e ha collaborato con vari brand di moda e accessori.

La sua presenza nel mondo della moda e dei talk show ha contribuito a consolidare la sua immagine di icona. Federica è molto attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, allenamenti, viaggi e pensieri personali. La sua presenza online le permette di mantenere un contatto diretto con i fan, mostrando il lato più umano e autentico della sua vita.

La vita privata

La vita sentimentale di Federica Pellegrini è stata spesso sotto i riflettori. Una delle relazioni più note è stata quella con il nuotatore Luca Marin, con cui ha condiviso non solo la passione per il nuoto ma anche numerose esperienze sportive e personali. La loro storia d’amore è stata seguita con interesse dai media, ma si è conclusa dopo alcuni anni.

Successivamente, Federica ha avuto una lunga relazione con Filippo Magnini, altro grande nome del nuoto italiano. La coppia ha spesso condiviso momenti della loro vita privata sui social media, mostrando una grande complicità e affiatamento. Tuttavia, anche questa relazione è giunta al termine. (CONTUINUA DOPO IL VIDEO)

Nel 2021 Federica ha annunciato il suo fidanzamento con Matteo Giunta, il suo allenatore e cugino di Filippo Magnini. Il loro rapporto, nato inizialmente sul piano professionale, si è evoluto in una storia d’amore che ha conquistato il cuore dei fan. Il matrimonio tra Federica e Matteo, celebrato nel 2022, è stato un evento molto atteso e festeggiato, segnando un nuovo capitolo nella vita della campionessa.

Leggi anche