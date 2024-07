Alica Schmidt è una figura fuori dall’ordinario nel mondo dello sport e della moda. La sua carriera atletica, combinata con la sua influenza sui social media, la rende un’icona moderna di talento e bellezza. Scopriamo tutte le curiosità sull’atleta tedesca.

L’inizio della carriera

Alica Schmidt, classe '98, è una velocista tedesca che ha catturato l'attenzione non solo per le sue capacità atletiche, ma anche per il suo fascino e il suo impatto sui social media. Schmidt è diventata un'icona di bellezza e talento, rappresentando un ponte tra il mondo dello sport e quello della moda. Schmidt ha iniziato a praticare atletica leggera fin da giovane, mostrando subito una naturale predisposizione per la velocità. Si è distinta nelle categorie giovanili, partecipando a diverse competizioni nazionali e internazionali. La sua specialità sono i 400 metri, una gara che richiede non solo velocità ma anche resistenza e strategia.

Il primo grande successo di Schmidt arriva nel 2017, quando vince la medaglia d’argento nei 4×400 metri ai Campionati Europei Under 20 a Grosseto e la medaglia d’argento nel Campionato tedesco Under 20. Questo risultato le conferisce una certa notorietà nel panorama dell’atletica giovanile e la motiva a continuare ad allenarsi duramente.

Le vittorie nell’atletica

(Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

Nel passaggio dalla categoria giovanile a quella senior, Schmidt continua a migliorare le sue performance. Nel 2019, partecipa ai Campionati Europei Under 23 a Gävle, in Svezia, dove conquista la medaglia di bronzo nei 4×400 metri. Uno dei momenti più significativi della carriera di Alica Schmidt è stato la sua partecipazione agli Europei di Monaco 2022.

In questa competizione, Schmidt ha dato prova del suo talento e della sua determinazione, gareggiando nei 400 metri e nella staffetta 4×400 metri. Nei 400 metri è riuscita a raggiungere la finale, dove ha stabilito un nuovo record personale, sebbene non abbia vinto una medaglia. Nella staffetta 4×400 metri, invece, Schmidt ha giocato un ruolo cruciale per la squadra tedesca, ottenendo un quarto posto e sfiorando di poco il podio.

Parigi 2024: la medaglia olimpica nel mirino

Guardando al futuro, Schmidt ha dichiarato di voler continuare a migliorare i suoi tempi nei 400 metri e di aspirare a competere ai massimi livelli, inclusi i Campionati del Mondo e le Olimpiadi. La sua ambizione è quella di vincere una medaglia olimpica. Alica si è qualificata per le prossime Olimpiadi di Parigi insieme alle colleghe Manuel Sanders, Emil Agyekum e Johanna Martin. Per la Schmidt è la possibilità di prendersi una rivincita dopo la delusione di Tokyo 2020.

A Parigi potrebbe esserci quindi la consacrazione a cinque cerchi che potrebbe rilanciare la sua carriera da atleta, parallela a quella da modella. Recentemente la bella tedesca ha sottolineato come i guadagni dallo sport non sia sufficienti, motivo per cui è stata costretta a sfruttare la bellezza per incrementare i propri introiti. Attualmente si stima che dai social e dagli sponsor la sportiva guadagni circa 500mila euro all’anno.

La carriera da influencer

Oltre ai suoi successi atletici, Alica Schmidt è diventata una figura influente sui social media. Con milioni di follower su Instagram, è conosciuta per le sue foto mozzafiato, i suoi video di allenamento e uno sguardo dietro le quinte della sua vita da atleta. La sua presenza sui social media le ha permesso di raggiungere un pubblico vasto e variegato, oltrepassando i confini dello sport. Grazie al suo fascino e alla sua popolarità, Schmidt ha attirato l'attenzione di numerosi marchi di moda e lifestyle.

(Photo by Ben Kriemann/WireImage)

Ha collaborato con brand come Puma, che l’ha scelta come ambasciatrice, e ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie. Con BOSS invece si è distinta per diverse collezioni stagionali, tra cui quella in abiti da college che ha fatto impazzire i fans.

Queste collaborazioni non solo le hanno permesso di guadagnare visibilità, ma anche di costruire una carriera parallela nel mondo della moda. Schmidt è diventata un modello di riferimento per molti giovani, ispirandoli a perseguire i propri sogni e a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Su Instagram vanta più di 5 milioni di follower, mentre su TikTok la cifra si attesta intorno ai due milioni. La runner ha saputo valorizzare anche il social cinese, aprendo le porte del proprio business anche in Oriente. Inoltre, anche il suo profilo YouTube (circa 250mila iscritti) è molto seguito e sembra andare incontro alle esigenze di un pubblico legato a uno stile di vita sano.

Vita privata e fidanzato

La bellezza dell’atleta tedesca ha spesso dato vita a pettegolezzi e presunti flirt. Tuttavia la Schmidt, nonostante una vita molto attiva sui social, tende a non pubblicare post in cui rivela fatti privati o delle proprie relazioni sentimentali. Nel 2017 la rivista australiana Busted Coverage ha descritto Schmidt come “l’atleta più sexy del mondo”.

Alica è stata preparatrice atletica del Borussia Dortmund, club della Bundesliga, ruolo che le ha permesso di aumentare i propri follower sui social, ma che allo stesso tempo ha portato a voci di gossip. Tra queste indiscrezioni, c'è stata quella che l'ha associata a Erling Haaland, con il quale rimane un'amicizia ma non c'è mai stata una relazione.

Nemmeno il presunto flirt con Neymar ha mai trovato conferma: i due hanno partecipato alla sponsorizzazione del brand di auto elettriche elettrica e.wave X di Next.e.GO Mobile SE, senza tuttavia intraprendere nessuna relazione. I giornali di gossip invece insistono sulla relazione tra la Schmidt e il personal trainer Fredi Richter, notizia che non è mai stata smentita dalla influencer.

