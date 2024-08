Home | Fiona May, la signora del salto in lungo

Fiona May è stata senza dubbio una delle atlete più forti della storia della Nazionale italiana. Nella sua carriera di successo è riuscita a conquistare quattro medaglie ai Mondiali e due argenti alle Olimpiadi. Fiona nasce a Slough, nel Regno Unito, il 12 dicembre 1969 da genitori giamaicani. Si avvicina all’atletica da bambina e diventa una vera campionessa conquistando medaglie e definendo record straordinari. Infatti detiene ancora oggi il record italiano di salto in lungo outdoor. Fiona May è l’atleta italiana che più volte è salita sul podio ai campionati del mondo di atletica leggera.

Cosa ha vinto Fiona May?

L’esordio a livello professionistico per Fiona May avviene con i colori della Gran Bretagna ai Mondiali juniores di Atene del 1986, dove si classifica ottava nel salto in lungo con la misura di 6 metri e 11. Agli Europei di Birmingham dell’anno successivo vince il primo oro della sua carriera, arrivando a 6 metri e 64. Nel 1988 partecipa ai Giochi di Seul del 1988: non riesce a conquistare medaglie ma si qualifica per la finale piazzandosi al sesto posto. In Coppa Europa a Francoforte sul Meno ottiene un terzo posto, a cui segue una parentesi di crisi: ai Mondiali di Tokyo arriva solo diciannovesima e addirittura non partecipa alle Olimpiadi di Barcellona del 1992.

Nel 1993 partecipa a Stoccarda ai suoi ultimi mondiali con la Gran Bretagna e delude con uno scarso quattordicesimo posto. Dopo essersi sposata con il l’atleta lunghista e astista toscano Gianni Iapichino, riceve la cittadinanza italiana per la naturalizzazione sportiva. Con la maglia azzurra esordisce agli Europei di Helsinki e conquista la medaglia di bronzo grazie a un salto di 6 metri e 90. Con un salto di 6 metri e 98 invece vince i Mondiali di Goteborg, in Svezia, nel 1995. Alle Olimpiadi statunitensi di Atlanta nel 1996 riceve la medaglia d’argento, stabilendo il nuovo record italiano saltando 7 metri e 02.

Un altro record arriva nei Mondiali indoor di Parigi del 1997: salta 6 metri e 86, si aggiudica l’oro e stabilisce il primato italiano al chiuso. Agli Europei di Budapest vince un altro argento, con una misura di 7 metri e 11, così come ai Mondiali del 1999 a Siviglia e alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Nel 2001 ai Mondiali outdoor di Edmonton, in Canada, salta fino a 7 metri e 02 e conquista la medaglia d’oro. L’ultimo anno di carriera è il 2005. Si ritira come l’atleta italiana salita sul podio più volte ai Mondiali: quattro volte.

Chi è la figlia di Fiona May?

Larissa Iapichino è nata nel luglio 2002 a Borgo San Lorenzo, in Toscana. E’ la figlia di Fiona May e ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei d’atletica di Roma nel salto in lungo. E’ diventata la miglior lunghista italiana, con il record italiano indoor grazie a un salto di 6,97 metri. Campionessa Europea Under 20 e Under 23, vicecampionessa Europea indoor, Larissa avrebbe in realtà voluto dedicarsi ad altro nella vita: ““Due sportivi in casa erano già troppi volevo costruirmi una cosa tutta mia. Desideravo crearmi la mia strada e fare qualcosa di totalmente diverso”. Con il tempo in realtà Larissa si è innamorata della sua disciplina: “Che qualche volta, per una frazione di secondo, hai la sensazione di volare come nei sogni. Ma per riuscirci non basta essere leggeri di peso: serve essere leggeri di testa. E la mia di testa è un po’ pesantuccia“.

Cosa fa oggi Fiona May?

Dopo essersi ritirata, Fiona si dedica allo spettacolo. Diventa testimonial di Kinder insieme alla figlia primogenita Larissa e poi con la secondogenita Anastasia. Partecipa alla trasmissione “Ballando con le stelle“, in cui danza insieme all’insegnante Raimondo Todaro. Recita come attrice nelle fiction “Butta la luna” e “Butta la luna 2“,mentre nel 2011 è nella sit-com Mediaset “Così fan tutte“, al fianco di Alessia Marcuzzi e Debora Villa. Lo stesso anno si separa dal marito Gianni Iapichino. A partire dall’aprile 2015 partecipa come concorrente alla seconda edizione del programma di Carlo Conti “Si può fare!“, su Rai 1.

