Stefano De Martino, ritorno di fiamma: “Beccato con lei nella notte” – Per tanti Stefano De Martino è l’uomo del momento: il suo programma “Affari tuoi”, ereditato da Amadeus, continua a raggiungere ottimi ascolti. Non solo, il giovane ex volto di “Amici”, complice la popolarità diventata sempre più forte grazie a Rai 1, è anche uno degli scapoli maggiormente ambiti. Ma siamo sicure che il conduttore campano sia single? In queste ore si parla a proposito di lui di un ritorno di fiamma. L’indiscrezione bomba arriva da un noto settimanale. (continua a leggere dopo le foto)

Stefano De Martino, ritorno di fiamma in corso? L’indiscrezione bomba

Nei mesi scorsi Stefano De Martino ha dichiarato in più occasioni di non essere fidanzato, ma adesso pare che nella sua vita abbia fatto capolino una vecchia conoscenza. Ritorno di fiamma in corso? Stando a quello che ha rivelato il settimanale «Nuovo Tv», il volto di punta di Rai 1 sarebbe stato beccato insieme alla sua ex fidanzata Gilda D’Ambrosio. Il magazine di Riccardo Signoretti ha deciso di collocare la notizia che vede protagonista il presentatore in copertina: “Lui continua a giurare di essere single. Ma nella notte rispunta Gilda, la sua amica speciale. Ed è subito ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata Gilda“. (continua a leggere dopo le foto)

Stefano De Martino beccato con Gilda D’Ambrosio

Nel 2017 dopo la prima rottura con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha iniziato a frequentare Gilda D’Ambrosio. La loro relazione è durata qualche mese, ma nel 2020, dopo l’ennesima separazione dalla modella argentina, il conduttore e Gilda sono stati rivisti insieme. Allora il settimanale Oggi documentò con dovizia di particolari il riavvicinamento: “Il ballerino è tornato dalla sua vecchia fiamma. Tra le braccia della quale era stato quando aveva mollato la moglie. Stefano De Martino ha definitivamente dimenticato Belen Rodriguez. Dopo il riavvicinamento con l’ex moglie, ora il ballerino è tornato dalla sua ex Gilda D’Ambrosio! De Martino e Gilda Ambrosio hanno ripreso a frequentarsi. Il ballerino e la designer avevano avuto una relazione quando lui si era separato da Belen Rodriguez, tra il 2017 e il 2018. Napoletana come lui, Gilda D’Ambrosio si occupa di moda e ha fondato con un’amica un brand di successo. Come si vede dalle foto esclusive di Oggi i due passano la notte in un loft in zona Mecenate a Milano per poi, all’alba, trasferirsi a casa di lei. E nel tragitto è arrivato anche un bacio”.

