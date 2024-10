Rai, arriva lo stop definitivo al programma: ascolti troppo bassi – Giovedì sarà ancora in onda, ma sarà l’ultima volta (per ora) che lo vedremo in prima serata. Come anticipato nelle scorse ore da «Domani», la Rai ha deciso di chiudere quello che doveva essere la scommessa del nuovo palinsesto sugli approfondimenti. (continua a leggere dopo le foto)

Rai, arriva lo stop definitivo al programma: ascolti troppo bassi

Non è mai scoccata la scintilla tra il pubblico Rai e Antonino Monteleone. Dopo solo cinque puntate L'Altra Italia chiuderà definitivamente i battenti. Gli ascolti del programma dell'ex Iena in onda su Rai 2 non hanno preso il largo, anzi. Un avvio decisamente sottotono e a seguire dati Auditel agghiaccianti. La prima puntata non ha raggiunto l'1,80% di share lo scorso 3 ottobre, poi il talk è calato ulteriormente fino allo 0,99% della terza puntata, con la quarta in lieve risalita all'1,19%. Troppo poco evidentemente per evitare la chiusura del programma che doveva essere il nuovo volto dell'approfondimento di destra.

“L’Altra Italia”, la Rai chiude il programma di Monteleone

La Rai chiude il talk del giovedì sera condotto da Antonino Monteleone. «Giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione L’Altra Italia», si legge nel comunicato diffuso dalla direzione Approfondimento della Rai, «nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la direzione Distribuzione e la direzione Marketing, avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficace».

