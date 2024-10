“Grande Fratello”, la reazione dei gieffini quando Maica ha lasciato la casa (VIDEO)

Maica ha lasciato la casa del Grande Fratello ieri, giovedì 24 ottobre 2024. La ragazza è tornata al Gran Hermano per continuare la sua avventura nel reality spagnolo. Maica è entrata nel confessionale ed è uscita, senza poter salutare nessuno perché non poteva spiegare la sua destinazione finale. Quindi ci hanno pensato gli autori a dire ai gieffini della sua partenza. Come hanno reagito? Maica ha potuto vedere la loro reazione al Gran Hermano. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, le ipotesi dei gieffini sull’uscita di Maica

Maica ha lasciato improvvisamente la casa del Grande Fratello. Il programma ha comunicato ai gieffini l'uscita della ragazza. Tutti intanto, si sono chiesti cosa le fosse successo, visto che è stata in casa appena due giorni. "Penso che abbia avuto una situazione grave a casa", è stato il pensiero di Giglio. "Forse è successo qualcosa ai suoi genitori", ha detto Iago. "La chiamavano sempre in confessionale e ci stava tanto. Secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano, magari è voluta andarsene via perché qua non parlava con nessuno", è stata la prima ipotesi di Jessica. Calvani invece ha spiegato che secondo lui Maica sarebbe una chef internazionale. "Ha cucinato benissimo, ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni, lei non è una che lavora in farmacia!".

Maica è tornata in anticipo al “Gran Hermano”

La ragazza sarebbe dovuta stare in casa una settimana, ma, ancora non si sa per quale motivo, è rimasta in Italia appena due giorni. Maica è già volata in Spagna, per raggiungere i suoi compagni d’avventura, compresi Shaila e Lorenzo, che invece torneranno in Italia il prossimo lunedì 28 ottobre 2024. L’ipotesi più gettonata tra gli inquilini è quella che la giovani abbia avuto un problema familiare. “Oggi al confessionale c’è andata venti volte anche di sua spontanea volontà e se vai di tua spontanea volontà è perché sei preoccupato e vuoi sapere qualcosa“, ha detto Enzo Paolo. Nessuno dei concorrenti sa il vero motivo dell’arrivo di Maica al Grande Fratello. Ma come hanno reagito quando il programma gli ha comunicato la sua partenza?

