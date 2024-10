Stefano De Martino, ecco dove vive: una casa super lusso all’insegna del design. Il conduttore di “Affari tuoi” ha svelato gli scatti della sua abitazione milanese dove si rifugia quando non è impegnato negli studi televisivi. Le immagini mostrano ambienti caratterizzati da uno stile personalizzato con tocchi di design. Naturalmente le foto pubblicate dopo la ristrutturazione hanno alimentato ancora di più la curiosità dei followers che vogliono sapere tutto sulle scelte del 35enne campano. Vediamo uno ad uno dettagli più curiosi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Stefano De Martino, le curiosità sulla sua realtà casalinga

Stefano De Martino apre le “porte” di casa sua per la gioia dei fan e dei più appassionati di interior design. E se è vero il detto “dimmi dove vivi e ti dirò chi sei”, significa che ora c’è abbiamo una buona dose di materiale in più per conoscere meglio un conduttore solitamente piuttosto riservato per quanto riguarda la sfera più intima. Scendiamo dunque nel dettaglio per scoprire le curiosità più interessanti, dalla cucina, al salotto fino alla camera da letto del ballerino ex di Belen Rodriguez.(Continua a leggere dopo la foto…)

Stefano De Martino, l’appartamento di Milano

La casa in cui vive Stefano De Martino si trova a Milano ed è stato ristrutturato circa un anno fa. Si tratta di un appartamento dal sapore storico, bilanciato da scelte di arredo moderne. Per la progettazione degli interni, il conduttore di Affari Tuoi si è affidato all’interior designer Vincenzo Sabatino e all’architetto Domenico U. Iovine, che hanno curato ogni singolo ambiente con uno stile unico e ricercato. La scelta dell’arredo, infatti, riflette la passione per l’estetica e per il design che contraddistingue il conduttore. Nessun dettaglio è lasciato al caso e ogni stanza è resa unica da qualche “chicca” particolare che cattura l’occhio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva