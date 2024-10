Corona, il durissimo attacco in diretta: è una furia

Durante la puntata di ieri, martedì 29 ottobre 2024, di È sempre Cartabianca, non poteva mancare Mauro Corona. Tra una battuta e l’altra, lo scrittore ha dato il suo punto di vista sui temi della puntata. L’alpinista non ha fatto tanti giri di parole nel commentare la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria. (Continua dopo le foto)

In Liguria vince ancora il centrodestra

Lo scorso weekend, i cittadini liguri sono tornati alle urne dopo che l’ex presidente Giovanni Toti è stato travolto da un’inchiesta giudiziaria che lo ha prima costretto alle dimissioni e poi al patteggiamento. Il risultato delle elezioni è stato ampiamente discusso durante la puntata di ieri di È sempre Cartabianca. I cittadini liguri, dando fiducia al candidato di centrodestra Marco Bucci, hanno dimostrati di non essere stati influenzati dall’inchiesta giudiziaria che ha travolto l’ex governatore Giovanni Toti. (Continua dopo le foto)

I commenti sulla vittoria del centrodestra in Liguria

Il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ha commentato il risultato delle elezioni a È sempre Cartabianca, lamentando il fatto che quando le inchieste giudiziarie toccano qualcuno di sinistra si rischia addirittura la carriera. “A destra puoi fare la qualsiasi ma sul piano elettorale non rileva. Le inchieste per loro diventano un elemento di forza. A sinistra invece se ti metti un calzino sbagliato rischi la carriera”, ha detto l’ospite della Berlinguer. “Per le elezioni in Liguria hanno provato di tutto: l’assalto mediatico, giudiziario, ‘reportico’ ma è stato respinto. La gente non è stupida e si è resa conto che a volte c’è uno strabismo da parte della giustizia”, ha invece detto il senatore della Lega Claudio Borghi. E Mauro Corona come ha commentato la vicenda?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva