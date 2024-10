La quiete tra Sonia Bruganelli e la giuria di “Ballando con le Stelle” è durata solo la prima settimana. Già dalla scorsa puntata, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha litigato sia con Selvaggia Lucarelli che con Guillermo Mariotto. È stata svelata quale sarebbe stata la reazione della conduttrice Milly Carlucci alla lite tra la concorrente e la giudice del talent show. (Continua…)

“Ballando con le Stelle”, lite tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

Nel corso della prima puntata di "Ballando con le Stelle", Sonia Bruganelli era apparsa molto tranquilla ed infatti il suo atteggiamento ha colpito i giudici. La quiete, però, è durata solo la prima settimana. Già durante la seconda puntata, di fronte ai giudizi dei quattro giurati di "Ballando con le Stelle", Sonia Bruganelli ha sbottato e se l'è presa in modo particolare con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tra la concorrente del noto talent show e la giurata c'è stato un acceso botta e risposta, che è proseguito anche una volta terminata la puntata.

Le parole di Sonia Bruganelli

Intervistata da "La vita in diretta", Sonia Bruganelli è tornata sulla lite tra lei e Selvaggia Lucarelli. L'ex compagna di Paolo Bonolis ha dichiarato: "Lei in diretta ha ridicolizzato la mia esibizione. Io però ho una figlia a casa ed ha solo 16 anni, io sono la madre. A Ballando mi sono messa in gioco e lo rifarò, va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ok è un aspetto di me e in due puntate non posso levarmi quello che ho costruito in anni di vita diversa. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, sapevo che avevo una ragazza a casa. I suoi attacchi mi sono sembrati davvero gratuiti e questo è stato il motivo per cui ho perso la brocca". Nel frattempo è stata svelata anche quale sarebbe stata la reazione della conduttrice Milly Carlucci alla loro lite.