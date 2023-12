Sophie Codegoni, festa di compleanno da incubo: i capelli le prendono fuoco

Sophie Codegoni capelli prendono fuoco. Messa alle spalle la delusione amorosa con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha festeggiato 23 anni proprio oggi, venerdì 22 dicembre 2023. Durante la festa di compleanno organizzata con gli amici più cari, i capelli sono andati a fuoco. Attorno ovviamente c’era chi registrava e l’accaduto è finito sui social. (Continua…)

Chi è Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è un noto personaggio televisivo, divenuta famosa per aver partecipato a “Uomini e Donne” come tronista. Nel dating show di Maria De Filippi, però, non è riuscita a trovare l’amore. Al contrario, in seguito ha partecipato al “Grande Fratello Vip” e nella casa più spiata d’Italia si è fidanzata con Alessandro Basciano, con il quale poi ha avuto una figlia, Celine Blue, nata il 12 maggio 2023. Dopo l’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”, Sophie è stata scelta per entrare nel cast di “Avanti un altro”. (Continua…)

Sophie compie 23 anni

Sophie Codegoni compie 23 anni proprio oggi. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari, che le hanno organizzato una festa di compleanno a sorpresa in un noto ristorante di Milano. L’influencer sapeva che sarebbe uscita per una serata insieme ai suoi amici, ma non era a conoscenza di quello che le avevano organizzato. La festa è stata un successo, ma non sono mancati gli imprevisti. Durante la festa, infatti, i suoi capelli sono andati a fuoco. (Continua…)

Sophie Codegoni capelli prendono fuoco

Al momento della torta, Sophie Codegoni si è avvicinata per soffiare le candeline e una ciocca di capelli ha cominciato ad andare a fuoco. Fortunatamente la fiamma si è spenta subito, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Gli imprevisti non sono finiti qua, perché uno dei tre dolci è scivolato dal piatto sul quale era posato. Tutti questi imprevisti ovviamente sono stati ripresi dai presenti e sono finiti sui social.