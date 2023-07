Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio poche settimane fa. Matrimonio finito, ma non la loro unione: i due hanno spiegato di essere ancora legati dall’affetto che provano l’uno per l’altra, dalla complicità e dall’amore per i figli. I due sono apparsi spesso insieme anche dopo l’annuncio della fine della loro storia d’amore. In tutte le occasioni familiari, erano c’erano entrambi. Dopo la rottura, in tanti hanno parlato di possibili terze persone. E ora è il turno della Bruganelli, che, negli ultimi giorni, si sta godendo uno periodo di relax al mare. La donna è stata paparazzata in compagnia di un uomo. (Continua dopo le foto)

Sonia Bruganelli ha un nuovo fidanzato? Lei chiarisce sui social

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati ufficialmente e lo hanno annunciato con un’intervista a Vanity Fair. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, ha spiegato la Bruganelli. Finite le registrazioni di Ciao Darwin, l’opinionista è volata a Formentera dove è stata paparazzata con un uomo. (Continua dopo le foto)

Sonia Bruganelli a Formentera con chi?

In queste settimane sono stati attribuiti flirt sia a Paolo che alla Bruganelli e lei quindi ha deciso di scherzare sulla questione. In particolare un sito aveva parlato anche di un nuovo riavvicinamento. Proprio per questo Sonia Bruganelli aveva voluto commentare con la foto che la ritrae in spiaggia con il marito. “Il mio nuovo fidanzato”, ha commentato la foto dei paparazzi degli ex coniugi. I due nonostante la separazione, trascorrono ancora molto tempo insieme. (Continua dopo le foto)

Paolo Bonolis, le sue parole sulla rottura

Il conduttore aveva aggiunto il suo punto di vista nell’intervista a Vanity Fair a proposito della rottura con Sonia. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito”, ha detto. Insomma sembra che la scelta di chiudere la relazione sia stata presa dalla Bruganelli. Paolo non ha nascosto l’amarezza. “Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”, ha dichiarato.