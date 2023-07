La notizia che stiamo per darvi riguarda una nota ballerina professionista del programma Strictly Come Dancing, la quale sta vivendo un momento molto difficile della sua vita. Dopo aver percepito che qualcosa non andasse per il meglio a livello di salute, l’artista in queste ore ha ricevuto una dolorosa diagnosi. Immediatamente ha voluto condividere questa scoperta sconvolgente con i suoi numersi fan sui social, i quali sono rimasti completamente senza parole. Scopriamo insieme che cos’è accaduto nel dettaglio (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Vittorio Feltri, il racconto choc della malattia: cosa gli è successo

Leggi anche: Wanda Nara, fuori la verità sulla malattia: ecco cos’ha realmente

Leggi anche: Wanda Nara, l’ex marito su tutte le furie dopo la notizia sulla malattia: cos’è successo

Leggi anche: Wanda Nara, finalmente rompe il silenzio sulla malattia ed esce la verità

L’annuncio di Amy Dowden sconvolge i fan: come sta

L’annuncio di Amy Dowden ha fatto preoccupare i fan di Strictly Come Dancing, la versione inglese di Ballando con le Stelle. Purtroppo Amy è andata incontro ad una dolorosa diagnosi. Un nodulo sospetto al seno l’avrebbe spinta a chiedere un riscontro da parte dei medici che le hanno effettivamente confermato che si tratta purtroppo di un tumore. A soli 32 anni, come riportato da Caffeina, la ballerina del programma si è trovata dunque a iniziare il ciclo di apposite cure atte a debellare la grave malattia. Su Instagram nel frattempo i fan le hanno dimostrato sostegno e affetto chiedendole aggiornamenti sulla situazione. Ad aggiornare i fan in allarme, dunque, la diretta interessata che attraverso una diretta su Instagram ha affermato: “Inizialmente mi sono sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale. Ma poi, dopo la mia risonanza magnetica, sfortunatamente, hanno trovato ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L’oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione. Ero davvero spaventata e non volevo fare la chemio, ma poi ho pensato alla mia vita e all’essenziale per me, cioè la danza. Allora mi sono detta: puoi togliermi il seno ma non puoi togliermi la danza”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Strictly Come Dancing”

Strictly Come Dancing è un programma televisivo britannico in onda dal maggio 2004 su BBC One. In Italia ha preso il titolo di Ballando con le stelle ed è trasmesso da Rai 1. Si tratta della versione originale di un format televisivo esportato in circa 40 Paesi che consiste in una competizione di ballo in cui una celebrità viene affiancata ad un ballerino o ad una ballerina professionista. Ogni coppia esegue un determinato tipo di ballo e concorre con le altre coppie, ottenendo una valutazione da 1 a 10 assegnata dai giudici del programma e i voti assegnati dal pubblico. La coppia che riceve il minor punteggio totale viene eliminata ogni puntata, fino a che non rimane una sola coppia, che viene quindi decretata come vincitrice.