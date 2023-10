In queste ore, l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, sono finiti al centro del gossip. Alcune foto insieme e un intenso scambio di commenti hanno fatto ipotizzare ad un flirt tra i due e immediatamente la notizia ha fatto il giro del web. Dunque cosa c’è dietro a tutto ciò? Cosa stanno combinando Sonia Bruganelli e Antinino Spinalbese? Perchè sono stati beccati insieme? A quanto pare la verità dietro la presunta love story protrebbe essere un’altra. Scopriamo insieme cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese beccati insieme: cosa c’è dietro

Una foto e uno scambio di commenti hanno acceso il gossip su un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Sui social se ne parla da ore e i pettegolezzi si moltiplicano costantemente, ma cosa c’è di vero in tutto questo? Recentemente, Sonia Bruganelli ha postato sui social una foto che la ritrae a cena al fianco di due amici: Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo, la seconda, invece, è una produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay. All’incontro, che potrebbe essere avvenuto per motivi professionali o privati, ha partecipato anche Antonino Spinalbese, come testimoniato dal suo commento: “Manca il ragazzino lì in mezzo“. Poche parole per far capire come l’ex fidanzato di Belen sia stato tagliato dalla foto, parole a cui Bruganelli ha risposto: “Non capisco a chi tu possa riferirti“. Ecco quindi che questo semplice botta e risposta tra i due è bastato per innescare il gossip su una presunta love story in corso. (Continua a leggere dopo la foto)

Cosa c’è di vero?

Ovviamente a provare una simile ipotesi non c’è nulla. Quello del flirt, al momento, è un semplice gossip che non ha trovato alcuna conferma ufficiale. Anche se non ci sarebbe nulla di male, visto che tutti e due sono single. Molto più probabile, invece, che l’incontro tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sia avvenuto per motivi lavorativi. Possibile che entrambi stiano lavorando insieme ad un nuovo progetto. Anche in questo caso, per scoprire se sia davvero così, non ci resta che attendere una coferma dai diretti interessati.