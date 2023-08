Sonia Bruganelli, nuova relazione dopo Bonolis? L’annuncio è virale

Sonia Bruganelli sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare agli impegni lavorativi insieme all’ex marito Paolo Bonolis. Nonostante la separazione, i due hanno deciso di restare “uniti” sul fronte lavorativo e anche su quello familiare. Il loro matrimonio si è concluso quest’anno dopo 20 anni di relazione, ma ciò che li univa non era solo l’amore. Tra i due vigilia una grandissima forma di rispetto reciproco che ha fatto sì che la separazione fosse più civile possibile. In queste ore però l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla Bruganelli ha insospettito i fan, arrivando a chiedersi se l’ex opinionista del GF abbia trovato un nuovo compagno.

Sonia Bruganelli, nuova relazione dopo Bonolis?

L’ultimo post di Sonia Bruganelli la ritrae a mezzo viso con i capelli bagnati, probabilmente risalita in spiaggia dopo un bagno, a corredo di una frase davvero sospetta: “Ti alzi prima di me. Io resto seduta ed ascolto la tonalità del silenzio. Cit.” che sia riferito ad un misterioso uomo, o è solo l’ennesima trovata dell’imprenditrice per inseguire il gossip e far parlare di sé?

Non è finita qui però. Nelle sue storie la Bruganelli ha pubblicato anche un’altra citazione: “Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose”. (continua dopo le foto)

Frecciatina o casaulità?

I fan incuriositi hanno supposto che la frase fosse una frecciatina a qualcuno, altri invece credono che Sonia abbia trovato un nuovo amore ma che questa volta non sia intenzionata a giocarci sopra e spifferarlo ai quattro venti; forse per evitare che qualcuno le rovini qualcosa di bello? Tutte supposizioni certo, potrebbe anche essere che Sonia abbia pubblicato le frasi per il semplice gusto di condividere. Certo che le malelingue sono sempre dietro l’angolo e ogni post, ogni virgola messa nel posto sbagliato suscita nelle persone nuovi spunti per sparlare. In ogni caso Sonia Bruganelli è sempre attiva sui social, dunque se trama qualcosa sarà presto svelato.