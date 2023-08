Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese beccati insieme: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritorno. No, in realtà non è andata proprio così. Tra Antonella e Antonino al “GF VIP” ci fu una bella intesa, ma non andarono mai oltre perchè la Fiordelisi nel frattempo era fidanzata con Edoardo Donnamaria. Adesso i due sono stati beccati insieme in un locale. (Continua…)

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, intesa speciale al “GF VIP”

Antonella e Antonino sono stati due protagonisti della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Tra i due nella casa più spiata d’Italia nacque, oltre che un’amicizia, anche una bellissima intesa. Antonella e Antonino non andarono oltre perchè nel frattempo lei si era già fidanzata con Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo era molto geloso di Antonino, perchè l’attrazione tra lui e Antonella era evidente. Adesso, però, sono entrambi single e di recente sono stati beccati insieme in un locale. (Continua…)

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese beccati insieme in un locale

I due ex protagonisti del “GF VIP” 7 sono stati beccati insieme in un locale in Sardegna, sulla Phi Beach, in provincia di Olbia. La segnalazione è arrivata grazie alle foto e ai video postati sui social. I due erano nello stesso posto, ma non sappiamo altro. Non sappiamo, infatti, se stavano insieme o meno. È chiaro però che se gli occhi si sono incrociati, almeno un saluto sarà scappato. Antonella e Antonino, tra l’altro, sono entrambi single e dunque liberi di vivere un eventuale flirt. (Continua…)

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese entrambi single

Antonella e Antonino sono adesso entrambi single. L’ex compagno di Belen Rodriguez, dopo la fine della storia d’amore con la showgirl argentina, non si è più legato sentimentalmente a nessuno. Antonella, invece, era fidanzata con Edoardo Donnamaria, come abbiamo detto sopra, ma adesso la storia tra i due sembra finita. A questo punto ci sarebbero tutti i presupposti per far nascere un bellissimo flirt tra Antonella e Antonino. Tra i due c’era una bellissima intesa, che non è mai sfociata in una relazione amorosa. Come si suol dire, “se sono rose, fioriranno”.