Sinner vince la China Open: l’italiano è quarto nel ranking

Jannik Sinner ha vinto meritatamente la China Cup battendo Medvedev in finale. L’italiano è quarto nel ranking stabilendo un record per il nostro paese.

Sinner trionfa in Cina

Finalmente è arrivata una vittoria contro l’avversario di sempre Medvedev. Sinner lo fa in grande stile trionfando a Pechino nella China Open dopo una cavalcata vincente e dopo aver sconfitto anche Alcaraz. Nona vittoria in carriera per il tennista azzurro che mette in cassaforte un ATP 500 e si gode la scalata nel ranking mondiale fino al quarto posto, un record per il nostro paese e condiviso con un altro asso italiano come Panatta. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jannik Sinner esulta durante il match contro Carlos Alcara. Semifinale 2023 China Open at the National Tennis Center on October 3, 2023 in Beijing, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Sinner felice dopo la vittoria

Nel lontano 1976 Panatta era riuscito a rientrare tra i primi quattro al mondo, ora è il momento di Sinner. Un traguardo ancora più bello perché arrivato in un torneo in cui partecipavano i più grandi, fatta eccezione per Djokovic impegnato nella Ryder Cup. “È stata una settimana molto positiva, anzi meravigliosa. Ho dovuto superare avversari duri e sono molto orgoglioso di me per come è andata a finire” ha dichiarato il campione italiano durante la premiazione di Pechino.

