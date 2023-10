S. Inzaghi: “Inter fantastica. E su Thuram…”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato con grande gioia la vittoria per 1-0 contro il Benfica nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Il gol di Thuram al 62’ ha permesso ai nerazzurri di conquistare i tre punti e di salire in vetta alla classifica a pari merito con la Real Sociedad.

Leggi anche: Inzaghi: “Benfica già rodato e con un Di Maria in più”

Leggi anche: Salernitana-Inter 0-4: Lautaro show, entra e ne fa quattro

“Abbiamo fatto una partita eccezionale, bravi i ragazzi. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo essere più fortunati. Abbiamo colpito due pali, due traverse e trovato un grande portiere. Il Benfica è una squadra forte, che ha quasi sempre vinto in stagione. Volevamo vincere davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti”, ha affermato Inzaghi ai microfoni di Sky Sport.

Il mister ha poi fatto i complimenti ai suoi giocatori, che hanno mostrato intensità e qualità: “Nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni in cui dovevamo essere più lucidi. Nella ripresa abbiamo aumentato l’intensità, c’era la sensazione che il gol potesse arrivare da un momento all’altro. I ragazzi sono stati fantastici, hanno dato una risposta da vicecampioni d’Europa”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lautaro Martinez festeggia abbracciato da Marcus Thuram dopo la rete messa a segno contro la Fiorentina

Un grazie a San Siro

Inzaghi ha anche ringraziato i tifosi presenti a San Siro, che hanno sostenuto la squadra per tutta la partita: “Questo pubblico è meraviglioso, la Curva è stata con noi 96 minuti e ringrazio i tifosi pubblicamente. Hanno fatto sentire il loro calore e la loro passione”.

Infine, un pensiero per Thuram, autore del gol decisivo ma uscito per un problema al polpaccio: “Marcus è un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione. Rinnoverà, non c’è problema. Quando è uscito aveva un polpaccio indolenzito, speriamo non sia niente. I dottori sono abbastanza tranquilli”, ha concluso Inzaghi.