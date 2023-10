Home » Inzaghi: “Benfica già rodato e con un Di Maria in più”

Simone Inzaghi ha parlato della gara contro il Benfica in Champions League, riedizione della sfida disputata nella scorsa stagione ai quarti di finale della competizione.

Le parole di Inzaghi

Alti e bassi per l’Inter nelle ultime gare. Contro la Salernitana Lautaro Martinez ha sfoderato 4 gol che hanno celato alcuni problemi, mentre il Sassuolo aveva fatto suonare i primi campanelli dall’allarme. Non è ancora chiaro il reale valore dei nerazzurri, capaci di prestazioni opache ma anche di grandi vittorie come quella nel derby. “Il Benfica è una grande squadra e pur avendo due mediani nuovi, un centravanti nuovo che scelgono tra Musa e Cabral oltre a Dimaria, sono già rodati. Sarà una partita intensa” ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della gara. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Hakan Calhanoglu in azione. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

La situazione nel girone

Il pareggio in casa della Real Sociedad ha complicato un po’ le cose nel girone. Inzaghi ha detto che i baschi sono la peggior squadra da pescare dalla quarta fascia e ora iniziano una serie di gare decisive, a partire da quella contro il Benfica. Il Salisburgo però a sorpresa ha sconfitto i portoghesi e ora si ritrova in testa a tre punti, rilanciando le proprie ambizioni di passare il turno. Il quartetto di squadre, abbastanza equilibrato a dispetto dei differenti ranking Uefa, è forse la vera novità della prima giornata di Champions.

