Il Sassuolo cade contro il Monza di Colombo, vola la Fiorentina che aggancia Napoli e Juventus in classifica. Torino e Verona pareggiano.

Fiorentina sempre più in alto

Per la Fiorentina ci sono due buone notizie di giornata. La prima, la più importante, è la vittoria che permette di agganciare Napoli e Juventus a quota 14 punti al quarto posto, in piena zona Champions League. La seconda è che Nzola si è sbloccato e questo potrebbe essere un grande vantaggio per le prossime gare. Il Cagliari sprofonda tre a zero e rimane ancorato all’ultimo posto in classifica, con Ranieri sempre più in bilico. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Colombo in rete con il Monza abbraccia i compagni di squadra (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Colpaccio Monza

Il Monza batte il Sassuolo a sorpresa grazie ad una rete di Colombo. I neroverdi, reduci dalle vittorie contro Juventus e Inter, si confermano fragili contro le squadre di medio livello. Esordio per il Papu Gomez, messo sotto contratto a parametro zero da Adriano Galliani negli ultimi giorni. Torino e Verona si accontentano di un pareggio a reti bianche e si allontanano dalle zone calde. Per i granata all’orizzonte c’è il derby della Mole.

