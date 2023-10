Mourinho: “Ora è la mia Roma. Lukaku fantastico”

José Mourinho, l’allenatore della Roma, ha espresso contentezza per il successo per 2-0 sul Frosinone, conquistato grazie alle reti dei suoi campioni: Lukaku e Pellegrini, entrambi su passaggi di Dybala. Il portoghese ha lodato il belga, che ha realizzato il suo terzo gol in campionato, chiamandolo “eccezionale” e evidenziando la sua rilevanza per la squadra. Ha anche valutato positivamente la prova di Pellegrini, che ha fissato il punteggio con un gran colpo da fuori, e di Dybala, che ha regalato due assist determinanti.

Leggi anche: Si rialza la Roma: Lukaku e Pellegrini battono il Frosinone

Leggi anche: Mourinho: “Peggior inizio della mia carriera”

Mourinho ha poi illustrato la sua concezione di gioco, dichiarando di voler sempre offrire una Roma aggressiva e fluida, in grado di creare opportunità e mettere in crisi gli avversari. Ha ironizzato sul campo di Torino, dove aveva perso nell’ultima giornata, dicendo che “a confronto, l’Olimpico è una passerella”. Ha infine ringraziato i sostenitori giallorossi per il loro incoraggiamento e ha confermato la sua lealtà alla Roma, nonostante le voci di un eventuale ritorno al Porto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mourinho si sbraccia durante la gara di Serie A che ha visto la sua Roma trionfare sul Frosinone per 2-0

Mourinho si sente romanista vero

Le dichiarazioni di Mourinho dimostrano la sua sicurezza e la sua aspirazione, ma anche il suo legame con la Roma. L’allenatore portoghese vuole riportare i giallorossi nella parte alta della classifica dopo un inizio di stagione complicato che vede i capitolini attualmente all’ottavo posto a ben 10 punti dalla vetta.