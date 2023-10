Infortunio Loftus-Cheek: salta le prossime due

Ruben Loftus-Cheek, il mediano del Milan, dovrà restare fermo per qualche settimana a causa di un problema muscolare. L’inglese è stato sostituito al minuto 29’ nella partita contro la Lazio dopo aver sentito un dolore tra l’addome e il pube. Il giocatore ha abbandonato il campo non senza lasciar trasparire segnali di delusione e rabbia lanciando a terra la sua maglia nel tunnel che porta agli spogliatoi.

Leggi anche: Milan-Lazio 2-0: decidono Pulisic e Okafor, rossoneri (per ora) soli in vetta

Leggi anche: Cardinale: “Il baseball applicato al Milan”

Gli esami medici a cui si è sottoposto hanno rivelato un fastidio all’inguine, che lo costringerà a saltare le prossime due gare del Milan: quella di Champions League in Germania contro il Borussia Dortmund e quella di campionato in trasferta contro il Genoa. Il centrocampista ex Chelsea spera di recuperare dopo la pausa per le nazionali, quando il Milan affronterà il Psg in Europa e Napoli e Juventus in Italia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giroud esulta con Loftus-Cheek dopo il gol messo a segno contro la Juventus nella tournée americana

Cambia il centrocampo del Milan

Loftus-Cheek era stato uno dei mattatori dell’ottimo inizio di stagione dei rossoneri, segnando un gol spettacolare a Cagliari e dimostrando grande affiatamento con Pulisic e Reijnders. Il suo infortunio è un duro colpo per Pioli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari. Al suo posto è pronto Yunus Musah, che ha già rimpiazzato l’inglese contro la Lazio e ha mostrato buone doti. Il tecnico rossonero dovrebbe puntare sull’americano insieme a Reijnders e Pobega per completare il reparto di centrocampo che in Germania avrà bisogno di muscolarità.