Victor Osimhen, il goleador del Napoli, ha spezzato il silenzio e ha postato un messaggio su Instagram per spiegare la sua posizione dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il nigeriano ha replicato alle voci che lo davano in contrasto con la società azzurra e alle accuse di razzismo nei confronti dei napoletani, nate da un video su TikTok in cui il giocatore veniva scherzosamente definito “brutto” dai suoi compagni.

Osimhen ha manifestato il suo affetto per Napoli e i suoi sostenitori, negando con forza le accuse di discriminazione. “Arrivare nella città di Napoli nel 2020 è stata per me una scelta stupenda. Il popolo di Napoli mi ha mostrato tanto amore e cortesia e non lascerò che nessuno si metta tra noi”, ha scritto l’attaccante, che ha aggiunto: “La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è inossidabile mentre lo porto con orgoglio”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rudi Garcia dà le indicazione a Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’urlo di Osimhen: “Forza Napoli sempre!”

Osimhen ha poi ringraziato tutti coloro che lo hanno appoggiato e assistito, ma ha ribadito che le accuse contro i napoletani sono false. “Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana”, ha dichiarato il nigeriano, che ha concluso con un messaggio di unità, rispetto e comprensione. “Forza Napoli sempre!”, ha esclamato Osimhen, che sul campo sta dimostrando tutto il suo talento con quattro gol in sei partite di campionato .