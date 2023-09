Garcia allontana le critiche e tende la mano ad Osimhen

Rudi Garcia prova a mettere acqua sul fuoco sfruttando la vittoria del Napoli e il ritorno al gol di Osimhen. Messe da parte le polemiche anche sul video su TikTok.

Rudi Garcia non è sembrato per nulla turbato dal caos che ha regnato a Napoli negli ultimi giorni. Solo parole di elogio per Victor Osimhen, con il quale nell’ultimo pareggio contro il Bologna c’è stata una polemica plateale sotto i riflettori. Il tecnico lo ha schierato titolare ed è stato ripagato da un gol del nigeriano, apparso sorridente nel finale di partita. La sconfitta dell’Inter inoltre permette al gruppo di rosicchiare tre punti e riportarsi nelle posizioni alte di classifica. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le parole di Garcia

Il mister del Napoli è stato punzecchiato dai giornalisti anche in merito al video di scherno pubblicato dai canali social del Napoli su TikTok. Osimhen, molto risentito, ha promesso di affidarsi ai propri legali e intanto ha rimosso qualsiasi riferimento al Napoli sul proprio account Instagram. “Sono quasi trent’anni che faccio questo lavoro. All’inizio dicevo che l’80% era lavoro di campo, per gli altri aspetti di contorno era il 20%. Da un bel po’ invece è cambiato tutto, le percentuali sono invertite. Fa parte di questo mestiere: se non piace, bisogna fare un altro mestiere. Non vi preoccupate per me, ho un po’ di esperienza in queste situazioni” ha chiuso Garcia in maniera laconica.

