Home » Il Milan sbanca a Cagliari: prima rete per Okafor

Il Milan espugna la Sardegna Arena grazie ai gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. I rossoneri continuano la marcia e scoprono anche il talento dello svizzero, alla prima rete stagionale in partita ufficiale.

Milan sorpreso all’inizio

Un Milan convincente riesce a conquistare tre punti importanti su un campo difficile. La trasferta sarda nel turno infrasettimanale è dolce per i ragazzi di Pioli. che soffrono, vanno in svantaggio ma poi sanno rimettersi in carreggiata. Da un errore di Adli parte l’azione rossoblu, concretizzata poi da Lubumpo abile a trafiggere Sportiello. L’assenza di Leao si sente, ma proprio Okafor al 41esimo del primo tempo riesce a pareggiare di testa. Prima dell’intervallo ci pensa Tomori a ribaltare la partita proprio allo scadere grazie ad un gol di rapina su angolo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Okafor festeggia con i compagni la rete appena realizzata (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Secondo tempo in controllo

Nel secondo tempo è un’altra musica. Milan più in palla e cinico fin dai primi minuti. Loftus-Cheek , tra i migliori in campo oggi, segna un gran gol con un tiro dai 25 metri che batte Radunovic. Poi è ancora Okafor a sfiorare la doppietta personale con un destro che termina sopra la traversa non di molto. Il Milan fa girare palla e la foga del Cagliari si affievolisce. Nei minuti finale spazio ancora al giovane Bartesaghi, sempre più apprezzato da Pioli.

