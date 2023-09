Il Napoli torna a sorridere dopo giorni difficili per diversi motivi. Sia Kvaratskhelia che Osimhen vanno in rete nella goleada inflitta ad Udinese mai in partita. Sorrisi e clima sereno a fine gara per gli azzurri.

Una serata perfetta

L’Udinese può salvare solo la prestazione di Samardzic, in rete anche al Maradona. Per il resto è un assolo del Napoli, fin dal rigore trasformato da Zielinski (con Osimhen che non ha voluto batterlo dopo l’errore e le polemiche dei giorni scorsi). Sul fine della prima frazione Politano regala l’assit vinente anche al nigeriano che batte Silvestri di destro. Nella ripresa c’è spazio anche per il gol di un ritrovato Kvaratskhelia e per Simeone nel 4 a 1 contro i bianconeri. Allontanate, per il momento, le polemiche interne. Si rivede anche qualche sorriso al termine della sfida. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giovanni Di Lorenzo in azione (Photo Franco Romano) (Photo by Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

La classifica del Napoli

La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo permette agli azzurri di recuperare terreno e portarsi a quota 11, a meno 4 dalla vetta. Garcia non vinceva in campionato addirittura dal 27 agosto, ovvero prima della sconfitta contro la Lazio e dei pareggi contro Genoa e Bologna. Il ritorno al gol dei leader della squadra potrebbe far calmare le acque nello spogliatoio e, magari, far ricucire certi strappi interni. La prossima gara sarà al Via del Mare in trasferta contro il Lecce, una delle squadre sorpresa di questo inizio di stagione.

