L’Inter cade in casa contro il Sassuolo: Berardi la punisce

L’Inter perde a sorpresa a San Siro contro il Sassuolo. I neroverdi ribaltano il risultato nel secondo tempo anche grazie a Berardi, ancora decisivo dopo aver affondato la Juventus settimana scorsa.

Dumfries illude l’Inter

Cade anche l’Inter, l’unica squadra finora imbattuta in Serie A. I nerazzurri pagano le fatiche e un turnover ridotto, mentre il Sassuolo sfrutta le occasioni in dieci minuti. Dumfries aveva illuso Inzaghi portando in vantaggio i nerazzurri nel primo tempo ingannando Consigli sul primo palo. Tutto lasciava pensare alla solita Inter quadrata e cinica, in grado di conservare e gestire il risultato fino alla fine. Invece nel secondo tempo gli uomini di Inzaghi hanno vissuto un black out che, prima ha spianato la strada al pareggio di Bajrami al 54esimo, poi ha visto Berardi sfoderare un gran tiro per il 2 a 1 decisivo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Domenico Berardi abbraccia i compagni del Sassuolo (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

Berardi ammazzagrandi

L’Inter viene raggiunta in classifica dal Milan a quota 15, vittorioso oggi contro il Cagliari in trasferta. Classifica che si accorcia e rende ancora più aperto il campionato. Il Sassuolo risale la china e mette in cascina una prestigiosa vittoria a San Siro dopo aver battuto in goleada la Juventus settimana scorsa. Berardi sigla un’altra rete contro la squadra di cui è tifoso fin da piccolo e si conferma bestia nera delle grandi: ne sanno qualcosa la Juve e il Milan, vittima preferita dell’esterno emiliano.

