ATP Pechino, Sinner in finale: battuto Alcaraz

Jannik Sinner è in finale al torneo ATP 500 di Pechino: battuto 7-6, 6-1 il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Eguagliato Adriano Panatta: dopo 47 anni un italiano torna in quarta posizione Atp. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jannik Sinner festeggia dopo aver sconfitto Roman Safiullin ai quarti di finale di Wimbledon 2023. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Un risultato storico. Jannik Sinner ha conquistato la finale al torneo ATP 500 di Pechino dopo aver battuto il numero due del mondo Carlos Alcaraz per 7-6, 6-1. Un risultato storico, che permette a Sinner di scalare la classifica ATP e salire alla quarta posizione: eguagliato il record di Adriano Panatta come miglior azzurro di sempre.

Si tratta della quarta vittoria ottenuta in poco più di un anno dal tennista italiano contro Alcaraz, la seconda consecutiva dopo la semifinale di Miami. In finale – programmata per mercoledì – Sinner affronterà Daniil Medvedev. Con il russo non ha mai vinto: due finali perse nella prima metà del 2023: a Rotterdam (indoor) e a Miami (cemento).

Le dichiarazioni di Sinner

Intervenuto dopo la vittoria, Jannik Sinner ha commentato così la finale conquistata: “Sono ovviamente sono molto contento della mia prestazione. Ogni partita contro di lui è molto dura, giochiamo entrambi alla grande, rispettandoci molto. Quando ci affrontiamo cerchiamo di stare vicini al nostro limite e oggi ho giocato un po’ meglio nei momenti importanti. Il secondo set l’ho vinto 6-1, ma lui ha avuto tante occasioni per rimontare e io ho cercato di rimanere concentrato”.