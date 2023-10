Il Milan si allena in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund con una seduta particolare a Milanello. I rossoneri, infatti, hanno fatto la rifinitura sotto le voci dei tifosi tedeschi, riprodotte tramite degli altoparlanti collocati in campo. L’idea è stata del tecnico Stefano Pioli, che ha voluto abituare i suoi giocatori al clima che troveranno domani sera allo stadio Signal Iduna Park, dove il famoso Muro Giallo farà sentire il suo calore e il suo rumore.

Il fattore ambientale

Si tratta di uno stratagemma già usato in passato da Pioli, che ha sempre curato nei minimi dettagli la preparazione delle partite europee. Lo scopo è quello di permettere alla squadra di affrontare la partita senza timori e con la massima concentrazione, nonostante la pressione del pubblico avversario. Il Milan sa che il fattore ambientale giocherà un ruolo cruciale nella sfida di domani, come accadrà a parti invertite durante il ritorno a San Siro. I rossonero sono chiamati già a fare punti dopo lo scialbo pareggio ottenuto alla prima gara contro il Newcastle. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pulisic esulta dopo aver segnato contro la Lazio. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Pioli punta su Pulisic

Per questo Pioli potrà contare anche sull’esperienza di Christian Pulisic, ex giocatore del Borussia Dortmund con cui è stato grande protagonista soprattutto n Champions League. Lo statunitense sarà una guida per i suoi compagni in una trasferta dal grande carico emotivo facendo coppia sugli esterni con Rafael Leao, al centro invece tornerà Olivier Giroud.