Lazio, Luis Alberto a vita: rinnovo di 4 anni

Luis Alberto e la Lazio, un amore che prosegue. Il trequartista spagnolo ha sottoscritto il rinnovo del contratto che lo lega alla società biancoceleste per altri quattro anni, con opzione per il quinto. Lo ha comunicato il club capitolino con una nota ufficiale e un video sui propri canali social, in cui il numero 10 si mostra contento e fiero di indossare la maglia laziale.

Il rinnovo di Luis Alberto mette fine a una lunga trattativa, iniziata a aprile quando il giocatore aveva respinto delle offerte dall’Arabia Saudita. Da allora, tra alti e bassi, si è arrivati alla fumata bianca, con il calciatore che ha accettato di prolungare la sua permanenza nella capitale fino al 2028, con un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MILAN, ITALY – MAY 06: Luis Alberto of SS Lazio applauds the fans following the final whistle of the Serie A match between AC Milan and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on May 06, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Alto rendimento

Luis Alberto è uno dei pilastri della Lazio di Sarri, che lo ritiene fondamentale per il suo gioco. Lo spagnolo ha già segnato due gol e fornito due assist in otto partite in stagione, confermando la sua qualità e la sua importanza per la squadra. Con il rinnovo, Luis Alberto dimostra di voler essere protagonista con la Lazio anche in Europa, dove questa sera affronterà il Celtic in Champions League.