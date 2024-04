Simona Ventura, cos’è la malattia che l’ha colpita e i sintomi a cui fare attenzione

Nel corso della puntata di ieri, 7 Aprile 2024, di Citofonare Rai2 Simona Ventura ha annunciato di avere un piccolo problema di salute che sta già curando. Ovviamente le difficoltà con cui dovrà fare i conti sono molto evidenti. La coduttrice è stata colpita da una paresi al viso parziale: scopriamo insieme che malattia è, gli eventuali sintomi e come si cura. (Continua a leggere dopo le foto)

Simona Ventura, paresi al viso: cos’è e i sintomi

Simona Ventura, 59 anni, ieri ha condotto la puntata Citofonare Rai2 con metà del volto irrigidito. Raggiunta dal Il Giornale, la conduttrice ha confermato con voce stanca: “Sì, è una paresi facciale dovuta al settimo, ma sono in miglioramento, mi sto curando, solo che ho davvero bisogno di riposare”. La paralisi facciale è la perdita di controllo più o meno considerevole dei muscoli preposti alla mimica facciale (o espressione facciale). In termini più semplici, la paralisi facciale è la condizione per cui il volto di un individuo potrebbe apparire con un angolo della bocca rivolto verso il basso, con un occhio sempre aperto, con una palpebra perennemente abbassata ecc. E in effetti è proprio una paresi facciale quella che ha colpito la conduttrice, una malattia dovuta al danneggiamento del nervo facciale, il settimo nervo cranico che dalla scatola cranica arriva fino all’orecchio e al volto.

