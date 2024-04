Home | “Citofonare Rai2”, momento di panico in diretta per Simona Ventura: cos’è successo

Due coinquiline d’eccezione intrattengono il pubblico aprendo le porte di casa ad un allegro viavai di ospiti, attori, cantanti, imitatori ed anche un astrologo speciale. Sono queste le caratteristiche alla base del programma Citofonare Rai2, codotto da Paola Perego e Simona Ventura la domenica mattina. Nel corso della puntata di ieri, 7 Aprile 2024, la Ventura ha interrotto la trasmissione, avvisando la regia che qualcosa non andava e chiedendo aiuto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Citofonare Rai2”, momento di panico in diretta per Simona Ventura: cos’è successo

Grande spavento per i fan di Simona Ventura, la conduttrice nel corso della diretta di ieri 7 Aprile 2024 di Citofonare Rai2 ha ammesso di avere un problema di salute. È stata lei stessa a interrompere la trasmissione per avvisare la regia che qualcosa non andava e chiedendo aiuto. Il problema si è manifestato mentre Simona stava parlando nel salotto della trasmissione con l’altra conduttrice, Paola Perego, e con Gabrielle Cirilli, che le sono stati subito vicini e hanno cercato di tranquillizzare Ventura in tutti i modi.

