Ci siamo: questa sera comincia il round di ritorno delle semifinali di Champions League. Le quattro squadre rimaste – Inter, Barcellona, PSG e Arsenal – lotteranno fino all’ultimo minuto per conquistare un posto in finale e sollevare la più ambita coppa per club a livello europeo. I due match, come sicuramente sapete, sono Inter-Barcellona e PSG-Arsenal, e ognuno di questi porta con sé storie e scenari molto interessanti.

Inter-Barcellona: pronostici, favoriti e probabili formazioni

Questa sera alle 21 andrà in scena Inter-Barcellona, match che promette scintille e che si preannuncia come una grande pagina di storia. Le due squadre, ormai legate da una rivalità europea di prestigio, si sono lasciate con un rocambolesco 3-3 che ha infiammato il Camp Nou: al gol di Marcus Thuram in apertura e alla doppietta di Denzel Dumfries hanno risposto Lamine Yamal, Ferràn Torres e l’autogol di Sommer.

Passiamo quindi alla sfida di stasera: secondo i pronostici, il Barcellona sembra essere leggermente favorito. Se è vero che l’Inter ha il vantaggio di giocare in casa, infatti, bisogna anche sottolineare che i blaugrana hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di Champions League in trasferta, perdendo solo contro il Dortmund dopo che la qualificazione era ormai certa. L’ambiente ostile, quindi, fino ad ora non ha penalizzato particolarmente gli uomini di Flick, abituati a giocare in mezzo ai tifosi avversari. Inoltre, arrivano ben risposati, dato che l’allenatore ha fatto turnover di quasi tutti i titolari nell’ultimo weekend in vista di questa sfida.

Tra le stelle da tenere d’occhio per la partita di questa sera, il primo nome da fare è sicuramente quello di Lamine Yamal. Il gioiellino blaugrana gioca con una maturità fuori scala per la sua età, e anche nella gara d’andata ha fatto vedere le stigmate del campione. Anche in questo caso, i numeri ci vengono in soccorso per evidenziare uno storico: Il Barcellona ha giocato due volte contro squadre italiane in questa stagione, e Yamal ha segnato entrambe le volte.

L’Inter avrà di certo bisogno del miglior Marcus Thuram in assoluto, così come di Lautaro Martinez. Portarsi rapidamente in vantaggio, infatti, sarà fondamentale per mettere la gara sui binari giusti e il Barcellona in una condizione di pressione.

Ad ora, le probabili formazioni per la gara sembrano essere le seguenti:

Inter : Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram.

: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram. Barcellona: Szczęsny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Torres, Raphinha.

PSG-Arsenal: pronostici, favoriti e probabili formazioni

Meno in bilico, ma comunque estremamente equilibrata, sarà PSG-Arsenal. All’andata, i parigini hanno espugnato l’Emirates Stadium con il gol di Ousmane Dembélé al 4′, e hanno poi gestito il vantaggio chiudendo la partita con il risultato favorevole di 0-1. Ora si gioca al Parco dei Principi, e al vantaggio maturato in trasferta si somma quindi l’ambiente favorevole dello stadio di casa. Anche per questo, i bookmakers ad ora tendono a premiare i francesi.

Ma questo non significa che la partita sia già decisa, tutt’altro. Arteta è un allenatore eccezionale, molto abile nell’orchestrare partita con le spalle al muro. Un altro elemento a favore dei Gunners è che l’uomo più temuto, Ousmane Dembélé, molto probabilmente non giocherà.

Le probabili formazioni, ad ora, sembrano essere le seguenti:

Con Dembélé fuori dai giochi, il PSG farà molto affidamento su un nome che qui in Italia conosciamo been: Khvicha Kvaratskhelia. Kvara ha gradualmente assunto un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di gioco della squadra francese, e i numeri testimoniamo che la nota capacità balistica è ben calibrata in questo periodo. Dal lato opposto, attenzione a Saka e Trossard.

Dove vedere Inter-Barcellona e Arsenal-PSG

Dove si potranno vedere le partite di Champions League? Cominciamo da Inter-Barcellona: il match di questa sera sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go e NOW TV, ma c’è una gradita sorpresa: la sfida sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8 del digitale. Questo perché le regole dell’AgCom prevedono che, nel caso in cui una squadra italiana di qualifichi nelle semifinali di Champions League, gli incontri debbano essere visibili a tutti, in quanto considerati eventi di interesse nazionale.

Discorso diverso per PSG-Arsenal, che invece sarà in esclusiva su Amazon Prime Video.