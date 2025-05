Bende ai polsi, ecco perché: la risposta arriva dai calciatori del Barcellona

Nel recente incontro di Champions League tra Barcellona e Inter, il campo da gioco non è stato l’unico teatro di azione. I bendaggi ai polsi dei giocatori del Barcellona hanno catturato l’attenzione, scatenando un dibattito dopo le dichiarazioni inaspettate dell’ex medico del Real Madrid, Niko Mihic. Le sue parole hanno sollevato interrogativi sulle pratiche mediche adoperate, insinuando possibili irregolarità che hanno coinvolto direttamente i protagonisti del match. (Continua…)

Bende ai polsi, le parole del medico

Mihic ha affermato che tali bendaggi potrebbero essere utilizzati per “facilitare l’accesso venoso”, implicando una strategia non convenzionale. Sebbene non abbia fatto nomi specifici, le sue dichiarazioni sono state facilmente interpretate come un attacco implicito ai calciatori del Barcellona. Secondo Mihic, il ricorso ai bendaggi potrebbe essere connesso a pratiche non regolamentari, come la somministrazione di farmaci. “Se vuoi un accesso venoso più facile, allora usi i polsi”, ha dichiarato Mihic, alimentando ulteriormente la polemica. Nel frattempo è arrivata anche la risposta dei calciatori del Barcellona. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)