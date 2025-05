Pronostico PSG-Arsenal e statistiche: analisi della semifinale Champions

La giornata di mercoledì 7 maggio 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio internazionale e non solo. Il palcoscenico principale sarà occupato dalla semifinale di ritorno di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal, ma non mancheranno le emozioni anche grazie ai playoff di Serie C e alle competizioni sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Un mercoledì all’insegna di sfide decisive e possibili sorprese.

PSG in vantaggio sull’Arsenal: statistiche e ultime dai campi

La partita di cartello della giornata è senza dubbio Paris Saint Germain-Arsenal, in programma alle 21:00 al Parco dei Principi. La squadra parigina si presenta forte dell’1-0 ottenuto all’andata in trasferta, risultato che consente agli uomini di Luis Enrique di affrontare il ritorno con maggiore serenità, ma senza sottovalutare la determinazione dei Gunners. Ecco alcuni dati e curiosità utili per analizzare il confronto:

Il PSG ha perso una sola volta nelle ultime dieci partite europee disputate in casa.

ha perso una sola volta nelle ultime dieci partite europee disputate in casa. L’ Arsenal ha eliminato il Real Madrid ai quarti con due vittorie nette.

ha eliminato il ai quarti con due vittorie nette. I londinesi devono rimontare lo 0-1 subito all’andata per raggiungere la seconda finale della loro storia.

Il PSG cerca la rivincita dopo le finali perse nel 2020 e nel 2024.

Entrambi i tecnici si affidano ai rispettivi uomini migliori: Dembelé sarà ancora il punto di riferimento offensivo dei francesi, mentre Arteta conferma il tridente offensivo con Saka, Merino e Martinelli.

Oltre alla Champions, la serata sarà animata anche dai playoff di Serie C italiana, con gare come Albinoleffe-Atalanta U23, Arezzo-Vis Pesaro, Pescara-Pianese, Renate-Giana Erminio, Catania-Potenza e Crotone-Juventus Next Gen. In Sudamerica, prosegue la fase a gironi di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, con incontri che si disputeranno tra la mezzanotte e le prime ore del mattino italiano, tra cui Bucaramanga-Racing Club e Corinthians-America De Cali.

Le quote delle principali agenzie danno il PSG leggermente favorito per il passaggio del turno, con una quota media intorno a 1.65 per la vittoria nei 90 minuti, mentre il successo esterno dell’Arsenal si attesta intorno a 3.80. Il pareggio nei tempi regolamentari è quotato circa 3.50, a testimonianza dell’equilibrio che comunque caratterizza questa semifinale.

In conclusione, la semifinale di Champions tra PSG e Arsenal rappresenta l’appuntamento principale della giornata, con i parigini che partono dal vantaggio dell’andata ma dovranno prestare attenzione alla voglia di riscatto degli inglesi. Da non perdere anche i playoff di Serie C e le prestigiose competizioni sudamericane, che garantiranno spettacolo e sorprese fino a notte fonda.

