Nell’ultimo mese abbiamo visto dei gol spettacolari nei maggiori campionati europei ma soprattutto in Champions League, dove le gare ad eliminazione diretta hanno innalzato il livello tecnico e il coefficiente di difficoltà delle giocate. Rivediamo insieme le reti più belle.

Kvaratskhelia (PSG-Aston Villa)

Il georgiano a Parigi si è ambientato subito, risultando determinante anche in Champions League. Contro l’Aston Villa si è lasciato andare in uno slalom lungo la fascia, giocata spesso vista a Napoli, poi passando velocemente il pallone dal destra al sinistro ha scaricato sotto l’incrocio dei pali di potenza. Una rete che ha contribuito a trascinare i parigini verso la semifinale, con l’obiettivo all’orizzonte di alzare, dopo molti investimenti e anni di attesa, la tanto agognata Champions League. Il risultato finale di 3-1 per i francesi ha sicuramente sistemato le cose in vista del ritorno. Proprio gli inglesi avevano tenuto bene aggrappandosi al pareggio almeno fino ad inizio ripreso, quando Kvara ha ha riportato avanti Donnarumma e compagni. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nico Gonzalez (Juventus-Monza)

Nico Gonzalez ha vissuto una stagione piuttosto complicata. Nonostante la fiducia di Thiago Motta, che lo aveva voluto al centro del proprio progetto, il ragazzo non è stato all’altezza delle aspettative. L’arrivo di Tudor potrebbe cambiare parzialmente la situazione, anche se i risultati a li vello individuale e collettivo tardano ad arrivare. Contro il Monza Nico Gonzalez ha mostrato un’azione delle sue, ritrovando il gol e candidandosi ad un ruolo da titolare fisso nel nuovo schieramento bianconero del tecnico croato.

Stop e spostamento verso il centro a cercare di chiudere l’azione con un sinistro angolato che ha battuto il portiere del Monza. Un colpo da biliardo che ha spinato la strada alla Juventus: l’argentino non trovava il go addirittura dalla gara di andata contro i brianzoli. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Itakura (Borussia Dortmund- Borussia M’gladbach)

Ko Itakura ha realizzato uno dei gol più sorprendenti della stagione durante la sfida tra Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, disputata al Signal Iduna Park. Il difensore giapponese, ha messo in mostra una notevole abilità offensiva con una rete in solitaria che ha gelato lo stadio. L’azione è nata da un rimpallo fortunato: un tocco involontario di un giocatore del Dortmund ha trasformato il pallone in una sorta di sponda perfetta per Itakura, che si è lanciato palla al piede verso la difesa avversaria.

La retroguardia del Dortmund è apparsa incredibilmente statica e incerta, e il numero 3 del Gladbach ne ha approfittato: ha dribblato con decisione due difensori e ha lasciato partire una rasoiata precisa e potente che ha battuto il portiere giallonero, regalando il vantaggio momentaneo agli ospiti. L’esultanza dei giocatori del Gladbach ha zittito momentaneamente il muro giallo del Signal Iduna Park. Tuttavia, nonostante il gol spettacolare, il Borussia Dortmund è riuscito a ribaltare la partita grazie a Guirassy, imponendosi infine per 3-2. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Pedri (Barcellona-Real Madrid)

Lo paragonano già a Xavi e forse non si sbagliano. Stiamo parlando di Pedri, che in questa stagione è maturato definitivamente confermandosi punto fermo del centrocampo del Barcellona. Nella sentitissima finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, il talento catalano è salito in cattedra mostrando grandi giocate.

Come quella iniziata a centrocampo impostando l’azione con maestria aprendo il gioco sulla destra. La fascia di competenza di Lamine Yamal che si è accentrato e ha scovato uno spiraglio per far passare un pallone al bacio per lo stesso Pedri. Il regista di prima intenzione ha battuto di piattone per insaccare all’incrocio dei pali sotto gli occhi dei difensori del Real Madrid. Un gran gol con una soluzione balistica dall’alto coefficiente di difficoltà. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

De Bruyne (Manchester City-Cristal Palace)

Sotto di due gol contro un Cristal Palace arrembante nei primi minuti di gioco, il Manchester City si è ritrovato ad inseguire. La stagione non entusiasmante di Pep Guardiola è lo specchio di questa gara del mese di aprile all’Etihad Stadium. La rimonta citizens è passata anche attraverso un numero incredibile di Kevin De Bruyne, giocatore molto criticato nell’ultimo periodo, ma ancora fondamentale nell’economia del gioco di Guardiola.

Il belga si è letteralmente inventato un gol su calcio di punizione battendo a fil di palo e sorprendendo il portiere sul proprio lato. Per la cronaca, quella rete ha iniziato la goleada del Manchester City che alla fine si è portato a casa i tre punti con un 5-2 finale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Lamine Yamal (Barcellona-Inter)

Quando le cose si erano messe piuttosto male per il Barcellona…ci ha pensato ancora una volta lui, Lamine Yamal. La gara era partita con due reti dei nerazzurri grazie a un altro tacco di Thuram dopo pochi secondi e al raddoppio in acrobazia su calcio d’angolo di Dumfries. I blaugrana però non hanno cambiato atteggiamento e hanno continuato a macinare gioco, cercando ripetutamente il proprio talento sulla fascia sinistra. Proprio da quella zona del campo è partita l’azione della rimonta. Yamal ha resistito ad un contrasto quasi sulla linea laterale, poi in precario equilibrio ha fatto una giravolta per riportarsi frontalmente alla porta di Sommer. Accelerata rapida ad incunearsi tra cinque avversari, poi tiro secco senza quasi caricare con l’interno del sinistro.

La palla parte senza essere vista da Sommer e va a sbattere sul palo lontano per l’1-2. Sicuramente la rete ha avuto un impatto psicologico sul match, non solo sul piano del risultato, ma anche per aver ridato fiducia ai blaugrana dopo una scossa iniziale. Proprio l’esterno spagnolo ha infatti successivamente guidato la squadra al pareggio e al gol di Rafinha nella ripresa per il 3-3 finale che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno a San Siro. Per Yamale, nel corso della gara, anche altre due traverse. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Lautaro Martinez (Bayern Monaco-Inter)

Lautaro Martinez continua a sorprendere anche in Champions. L’Inter veniva data per sfavorita contro il Bayern Monaco, invece ha dato una lezione di calcio. Un esempio è proprio il gol del vantaggio di Lautaro Martinez all’Allianz Arena dopo un’azione corale. Proprio l’argentino ha impostato il gioco a centrocampo, difendendo il pallone di sponda e aprendo lungo la fascia.

Un inserimento a sinistra ha infilato la difesa bavarese con un cross rasoterra gestito magistralmente di tacco da Marcus Thuram. Il francese ha visto con la coda dell’occhio il compagno di reparto e di tacco ha messo un pallone al limite dell’area. Lautaro Martinez in corsa e di prima intenzione ha usato l’esterno destro per insaccare sotto l’incrocio dei pali. Una rete che ha confermato l’intesa tra i due centravanti di Simone Inzaghi, che senza di loro ha faticato e non poco in questa stagione.

Leggi anche