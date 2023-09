Lamine Yamal ha messo a segno uno storico doppio record: il classe 2007 del Barcellona ha esordito con la Nazionale spagnola e trovato anche il gol , diventando il marcatore più giovane della storia della Spagna. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Coppa Davis, Sinner non ci sarà: ecco chi lo sostituisce

Leggi anche: Italia, Barella: “Spalletti subito onesto con me”

Lamine Yamal esulta dopo aver segnato nel match Georgia-Spagna. (Photo by Oliver Hardt – UEFA/UEFA via Getty Images)

Nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei, la Spagna ha demolito la Georgia con il punteggio finale di 7-1. A prendere tutti i riflettori è stato però un giocatore in particolare: Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ha infatti messo a segno un doppio record storico: nel giorno del suo esordio in Nazionale (si tratta del giocatore più giovane di sempre per le Furie Rosse), è anche riuscito a trovare la via del gol, diventando il marcatore più giovane della storia della Spagna.

16 anni e 57 giorni: Lamine ha superato il record posseduto fino a ieri da Gavi, che ha esordito contro l’Italia a San Siro all’età di 17 anni e 62 giorni. Dando uno sguardo alle altre nazionali, solamente Odegaard (15 anni e 253 giorni) ed Eto’o (15 anni e 364 giorni) hanno debuttato in età più giovane.

Le dichiarazioni di Lamine Yamal

Al termine della partita, Lamine Yamal ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate dal Mundo Deportivo: “Sto vivendo un sogno in questo momento, sono molto felice e ringrazio i miei compagni e l’allenatore per avermi dato la fiducia, oltre a tutti coloro che mi hanno aiutato nel mio percorso. Si è visto che sono molto soddisfatto della decisione e molto felice. Sarà una strada molto lunga con la Spagna e spero che vinceremo molte cose insieme. Con i rivali il cambiamento si nota, ma anche i passaggi dei compagni sono di altissimo livello e questo aiuta molto”.