Pronostico Inter-Barcellona: statistiche, assenze e analisi

La vigilia della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma a San Siro martedì 6 maggio, è segnata dall’incertezza sulle condizioni di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, costretto al riposo per un’elongazione muscolare, rappresenta una possibile assenza pesante per i nerazzurri. Eppure, alcune statistiche recenti lasciano aperte speranze e scenari interessanti per i tifosi, suggerendo che la squadra di Simone Inzaghi sappia reagire anche senza il proprio capitano.

Inter imbattuta senza Lautaro: un dato che alimenta la fiducia

L’assenza di Lautaro Martinez non è una novità assoluta per l’Inter in questa stagione. I dati raccolti tra campionato, Champions League e Coppa Italia raccontano una squadra capace di mantenere alto il livello di competitività anche senza il suo bomber principe. Ecco quanto emerge dalle partite disputate senza Lautaro:

Totale partite senza Lautaro: 6

Vittorie: 5

Pareggi: 1

Sconfitte: 0

Nel dettaglio, la formazione nerazzurra si è imposta su Lecce, Verona, Lazio, Feyenoord e Udinese, pareggiando solo con il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un dato significativo che, se confermato, potrebbe proiettare l’Inter verso la tanto agognata finale di Monaco.

Il tecnico Inzaghi ha gestito l’assenza del suo capitano affidandosi al turnover tra gli attaccanti a disposizione: Thuram, Taremi, Correa e Arnautovic. Da sottolineare il rendimento di Marcus Thuram, sempre decisivo senza Lautaro: 3 gol, 1 assist e un rigore procurato nelle cinque presenze senza il compagno. Anche gli altri attaccanti hanno contribuito con reti e assist, evidenziando la profondità della rosa interista.

Statisticamente, però, l’assenza di Thuram si è rivelata più penalizzante: l’Inter ha collezionato 4 sconfitte senza il francese, a dimostrazione di quanto sia importante il suo apporto, soprattutto nei match decisivi.

Restano sei giorni per il recupero di Lautaro, ma il precedente di Rafael Leao con il Milan fa ben sperare: anche lui, fermato da un’elongazione, riuscì a rientrare in poco più di una settimana per una gara cruciale di Champions.

L’attesa per la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona resta altissima. Le statistiche raccontano di una squadra nerazzurra resiliente, capace di reagire alle assenze e di mantenere competitività anche senza il proprio leader offensivo. Se le quote delle scommesse sono attualmente sospese in attesa di conoscere le condizioni di Lautaro, resta il dato che l’Inter, senza l’argentino, non ha mai perso in stagione.

