Selvaggia Lucarelli, la denuncia choc dopo il conto al ristorante: cosa fanno pagare – Non è passato inosservato l’ultimo sfogo durissimo di Selvaggia Lucarelli, che sui social ha postato uno scontrino con un dettaglio non da poco. D’altronde, tra gli argomenti più dibattuti di quest’estate 2023 ci sono proprio i forti rincari che stanno mettendo a dura prova gli italiani. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Ho il cuore pieno di gioia”: Michelle Hunziker, l’annuncio al settimo cielo

Leggi anche: Michelle Hunziker, dramma in casa: “Mai vista una cosa così”

Selvaggia Lucarelli, la denuncia choc dopo il conto al ristorante: cosa fanno pagare

Dopo la notizia che ha scatenato la bufera per i due euro in più aggiunti al conto di una persona in un bar del comasco, solo per aver chiesto di tagliare a metà il toast, ecco che si verifica una situazione analoga. A denunciarla è Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di “Ballando con le stelle”. In un post sui suoi canali social, la Lucarelli ha postato uno scontrino con una lista di cose che i suoi vicini di tavolo avevano preso per pranzare. Una voce ha lasciato basiti tutti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Pioggia di critiche ad Andrea Zelletta, beccato così dopo la nascita della figlia

Leggi anche: “GF Vip 8”, i primi 6 nomi bomba del cast: l’indiscrezione

Tanta la rabbia degli utenti sui social

Selvaggia Lucarelli ha postato sui suoi canali social lo scontrino di alcuni vicini al ristorante. Ad indignare un dettaglio presente nell’elenco delle cose prese: una voce che ai più è persa una trovata eccessiva da parte del ristoratore in questione. «Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto», il racconto di Selvaggia Lucarelli. Ad accompagnare il messaggio la foto che testimonia il fatto clamoroso. Come si evince dallo scontrino, il ristorante dove è successo quanto denunciato dalla Lucarelli è a Finale Ligure. Il conto più salato per 2 euro giudicati dai più inappropriati ha innescato una marea di polemiche. (continua a leggere dopo le foto)

Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. pic.twitter.com/2lZbvD5zfw — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 7, 2023

Selvaggia Lucarelli, la denuncia choc dopo il conto al ristorante

Sotto il post di Selvaggia Lucarelli sono apparsi tantissimi commenti di gente indignata: «Ma allora che si paga a fare il coperto se mi devo pure pagare le stoviglie! Che vergogna», ha scritto un utente. «È legale?Possono farlo pagare?», ha domandato un follower della giudice di “Ballando con le stelle”. «Devono fallire, e anche male», ha chiosato un altro. E ancora: “Gli stessi che ‘per colpa del reddito non si trovano camerieri'”; “Non si preoccupano nemmeno più di occultare gli aumenti ingiustificati. Il cliente non merita più rispetto, è diventato un pollo da spennare. Mi fanno schifo”; “Praticamente quasi 10 euro più di coperto”.