L’ottava edizione del GF Vip andrà in onda a partire dal prossimo 11 settembre 2023 su Canale 5. La scorsa settimana, Mediaset ha annunciato che la famosa giornalista Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista del reality show. Tante sono le novità. Chi farà parte del cast dell’ottava edizione del programma? (Continua dopo le foto)

Le nuove regole di Pier Silvio Berlusconi sul cast del “GF Vip”

La nuova edizione del GF Vip sarà diversa dalle precedenti. L’ad di Mediaset ha deciso che nel cast non ci saranno influencer né coloro che hanno un profilo sulla piattaforma OnlyFans. Una grande novità visto che nelle ultime edizioni, i concorrenti erano per la maggior parte influencer. Inoltre, ci saranno concorrenti sia vip che non. Nelle ultime ore sarebbe uscita un’indiscrezione sulle prime sei papabili concorrenti donne che entrerebbero a far parte del reality, fa sapere il sito gossipetv. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

I primi concorrenti del “GF Vip 8”

Nella lista dei papabili nomi troviamo Justine Mattera, showgirl e attrice. Da settimane poi, si parla della partecipazione delle due sorelle, Brigitta e Benedicta Boccoli, showgirl note negli anni ’90. Potrebbero entrare nel cast anche Samira Lui, valletta a L’Eredità ed ex concorrente di Tale e Quale Show, e Giorgia Venturini, conduttrice di X Style. In lista anche la cantante Fiordaliso, che perà ultimamente ha gravi problemi di salute. (Continua dopo le foto)

Via Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi

Il cast non sarà l’unica novità di quest’anno. Com’è noto, ci sarà un’unica opinionista, ovvero la giornalista Cesara Buonamici, e una nuova ‘opinionista social’ al posto di Giulia Salemi, ossia Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia, Valerio. Inoltre Pier Silvio ha detto basta alle liti tra i concorrenti. Il GF Vip quest’anno sarà decisamente più pacato.