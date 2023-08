Fabrizio Corona ha già parlato qualche giorno fa della fine del rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo l’ex re dei paparazzi i due vip non starebbero insieme già da diversi mesi. Tra l’altro ora Corona ha rivelato un nuovo scoop. Secondo quanto racconta, Stefano De Martino ha una nuova fiamma e ha fatto nome e cognome. Lei è bionda con gli occhi azzurri ed è molto più giovane di lui. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

La storia tra Belen e Stefano al capolinea

Da settimane, sembra che la storia d’amore tra Belen e Stefano sia finita. Tanti i gossip sui due conduttori, che va specificato, restano tali. Belen avrebbe trascorso gli ultimi tempi con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, un imprenditore bergamasco. Stefano invece, ha trascorso gli ultimi giorni in Sardegna, secondo Corona, per passare del tempo con la sua nuova fiamma. Non solo Fabrizio Corona ma anche l’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato della stessa persone come la nuova fiamma di Stefano. (Continua dopo le foto)

La nuova fiamma di Stefano De Martino sarebbe Beatrice Vendramin

La ragazza è una modella e attrice e ha avuto una lunga relazione con il cantante Fred De Palma. “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani – lo scoop di Corona -. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due li abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”. Chi è Beatrice Vendramin, la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino? (Continua dopo le foto)

Chi è Beatrice Vendramin

La ragazza è nata il 15 giugno 2000 a Milano, ha quindi 23 anni. Beatrice Vendramin ha avuto una relazione di 3 anni con Fred De Palma, dal 2019 al 2022. Nel 2015 ha avuto inizio la sua carriera di attrice: quell’anno è diventata protagonista di Alex&Co, situation comedy di Disney in cui veste i panni di Emma. L’anno dopo ha recitato nel film Come Diventare grandi, nonostante i genitori. Nel 2017 è entrata a far parte del cast della fiction di Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La ragazza ha anche scritto il libro I piedi per terra, la testa nel cielo dedicato alle sue fan, alle quali rivela i segreti della sua vita.