Lo scorso 20 luglio 2023 è nata la prima figlia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due hanno espresso tutta la felicità nell’accogliere la nascitura, condividendo foto e notizie sui social. Soltanto che sembra esserci qualcosa che non va tra i due neo genitori. Sono tante le segnalazioni dei fan che hanno condiviso foto “compromettenti“ di Andrea Zelletta. Le critiche ai neo papà sono tantissime. Lui ha risposto a tono. Cosa ne pensa invece la compagna? (Continua dopo le foto)

Andrea Zelletta fuori casa dopo la nascita della figlia

Andrea Zelletta pare sia stato beccato in compagnia di altre donne dopo la nascita di sua figlia. Ci sono tante segnalazioni di persone che avrebbero visto l’ex tronista di Uomini e Donne con altre donne, a poche settimane dalla nascita della figlia. Da un po’ di ore stanno circolando sul web dei contenuti di varie giornate di baldoria vissute da Andrea Zelletta. Cosa sta succedendo? Andrea di mestiere fa il dj e spesso si trova fuori casa per lavoro, il giovane dunque trascorre tante serate in giro per locali, cosa per cui è stato pesantemente attaccato. (Continua dopo le foto)

La risposta di Andrea Zelletta alle critiche

Qualche giorno fa, l’ex tronista si era difeso in modo pacato. Aveva spiegato che tutto ciò lo fa per lavorare e per garantire un futuro e una stabilità a sua figlia. Le critiche sono però aumentate visto che alcune segnalazioni rivelano che l’uomo era all’interno di un locale intento a riprendere alcune donne che ballano in maniera molto succinta. In un’altra foto (condivisa qui sopra), Andrea Zelletta, infatti, è in compagnia di un’altra donna su di una barca e i due ballano molto vicini. Quando le segnalazioni sono diventate troppe, Zelletta ha risposto a tono. “A tutti quelli che amano sparare ca* dico…Secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli…Imbecilli”, ha replicato. Ma c’è chi obietta il fatto che allontanarsi per lavoro non significa dover ballare con altre ragazze. E in tutto questo, cosa ha detto Natalia? (Continua dopo le foto)

La reazione di Natalia Paragoni

Natalia è sparita dai social da giorni. Che tra i due ci sia una crisi dovuta agli atteggiamenti di Zelletta? L’influencer in questi giorni sta postando pochi contenuti e nelle brevi storie che ha pubblicato ha ammesso di essere molto stanca e presa dal suo nuovo ruolo di mamma. “Non pensavo sarebbe stato così”, ha confessato.