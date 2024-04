L’addio di Amadeus alla Rai ha sconvolto gli equilibri delicati di Viale Mazzini. Nei giorni scorsi, si era parlato di una possibile fuga di massa dei conduttori della televisione pubblica. Tra questi, si erano fatti i nomi di Federica Sciarelli e Sigfrido Ranucci, entrambi colonne portanti delle Rai. I presentatori stessi hanno chiarito come stanno veramente le cose. (Continua dopo le foto)

Malcontento in Rai

L'assemblea dei Comitati di redazione e dei fiduciari della Rai ha annunciato cinque giorni di sciopero. Il motivo? "La volontà di trasformare il servizio pubblico nel megafono dei partiti". In Rai c'è del malcontento e pare che l'addio di Amadeus sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pare che le proteste siano molteplici e vanno dai tagli alle troupe ai contratti poco soddisfacenti. Ma più di tutto, il malcontento deriva dalla piega che ha preso la Rai nell'ultimo anni. Secondo Usigrai infatti, "non si difende l'autonomia del servizio pubblico dalla politica". Intanto Ranucci e Sciarelli hanno risposto ai rumors sull'addio alla Rai degli ultimi giorni.

Sigfrido Ranucci sull’addio alla Rai

Sigfrido Ranucci, dal 2017 alla conduzione di Report, ha parlato del suo futuro a Un giorno da pecora. “Ho scritto che il programma sarà in onda almeno fino a giugno perché non era stata ancora aperta la matricola, come si dice tecnicamente, ma ho saputo poco fa che grazie all’attività dell’ad Roberto Sergio, sempre molto vicino a Report, pare sia stata aperta”, ha detto in radio il conduttore. Quindi la Rai ha intenzione di portare avanti Report, ma anche Ranucci. “Io sono nato in Rai, questa è casa mia, l’ho detto tantissime volte. A me piace la Rai, sono innamorato di quest’azienda che fino a ieri mi ha fatto sentire libero”, ha rivelato. Il presentatore ha aggiorno che non c’è la possibilità per lui di andare a lavorare per un’altra emittente, al momento. “Oggi deve ancora finire la giornata”, ha spiegato Ranucci, che si ritiene soddisfatto, per ora. E Federica Sciarelli?

