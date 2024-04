Ieri, mercoledì 17 aprile 2024, è arrivato un comunicato ufficiale da Mediaset per annunciare che Francesco Benigno è stato eliminato da L’Isola dei Famosi. “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’isola dei Famosi””, si legge. Non è chiaro al momento per quale motivo l’attore sia stato escluso dal programma. C’è però chi ha un’idea chiara di cosa sia successo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, uno dei naufraghi escluso dal programma: l’annuncio a sorpresa

Leggi anche: “Grande Fratello”, la rivelazione imbarazzante di Letizia sul concorrente

Il caso di Francesco Benigno

L’attore è partito all’attacco sui social, lanciando accuse durissime contro la produzione. Benigno ha spiegato che sarebbero arrivate delle offerte per comprare il suo silenzio e minacce. In realtà, secondo lui non c’era alcun motivo per l’espulsione dal programma. “Le cose che fanno squalificare sono: bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile. Io non ho fatto nulla”, ha scritto. Cos’è successo allora? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Fedez e Ferragni, come stanno i figli: le parole di Signorini

Leggi anche: “Uomini e Donne”, la famosa del programma è incinta: la gioia dopo il dolore

“Pomeriggio Cinque” su Francesco Benigno

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha annunciato il ritiro di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi e ha discusso della faccenda con l’ospite, che, conoscendo bene il programma, ha già in mente il vero motivo dell’eliminazione del naufrago. “Abbiamo una nuova comunicazione che riguarda proprio Francesco Benigno. Lui è entrato in corsa come sappiamo, è arrivato nella seconda puntata del reality. Bene, il naufrago è stato espulso da L’Isola dei Famosi, perché ha avuto dei comportamenti non consoni e anche vietati dal regolamento, c’è stata una violazione”, ha annunciato Myrta Merlino precisando che durante la puntata di stasera verrà spiegato bene quello che è successo davvero. Ma c’è già chi immagina cosa potrebbe essere accaduto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva